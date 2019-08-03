سفير الدولة لدى السعودية: جاهزون لتيسير مناسك حجاج الإمارات

المصدر: مكة المكرمة - وام

أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، حرص قيادة الإمارات على تقديم أفضل الخدمات لحجاج الدولة، وتأمين جميع احتياجاتهم منذ لحظة مغادرتهم أرض الوطن وحتى عودتهم سالمين، مشيراً إلى أن فريق السفارة وقنصلية الدولة، وبالتعاون مع بعثة الحج الرسمية، على أتم الاستعداد والجاهزية لحل جميع المشكلات التي تواجه حجاج الإمارات، وإيجاد الحلول المناسبة التي تسهل وتيسر لهم أداء مناسكهم.

وأوضح أن سفارة وقنصلية الدولة تعملان مع الجهات المختصة والمعنية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، لضمان تحقيق أعلى معدلات السلامة، ومساعدة حجاج دولة الإمارات على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة، مشيداً بالجهود التي تبذلها بعثة الحج الرسمية، التي تحرص على المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع التجهيزات والتحضيرات الخاصة بحجاج الدولة، والتفقد الدائم لأحوالهم، وتقديم جميع أنواع الدعم لهم منذ اللحظة الأولى لدخولهم أرض المملكة.

وثمن الحفاوة التي تستقبل بها المملكة حجاج دولة الإمارات، ما يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة في السعودية، لتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، لتسهيل المناسك لحجاج بيت الله الحرام من جميع الدول حول العالم، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية لتأمين خدمات متكاملة ومبتكرة لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير كل السبل التي تضمن لهم تأدية مناسك الحج بيسر وطمأنينة، عبر حشد جميع الطاقات والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم.