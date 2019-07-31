إصدار توعوي للأطفال المكفوفين بلغة «برايل»

المصدر: الشارقة ـ وام

أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة إصداراً توعوياً بلغة «برايل»، في إطار حرصها وسعيها لتوفير سبل الرعاية والحماية الاجتماعية لأصحاب الهمم، ويستهدف حماية الأطفال من ذوي الإعاقة البصرية، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

ويحمل الإصدار عنوان «كيف تقول لا»، حيث يتضمن محتواه الطرق السليمة للدفاع، وحماية النفس من التعرض للأذى والمخاطر، من خلال استعراض أساليب توعية تحكيها قصة حوارية بين الأبوين برفقة ابنيهما «سالم» و«سلامة»، لتوعية الطفل من أصحاب الهمم بالأساليب التي يجب أن يمارسها لحماية نفسه من الاعتداء، ما يوسع مدارك الأطفال، ويعزز تمكينهم وثقتهم بأنفسهم، لاسيما للتعامل مع أي حالات إساءة قد يتعرضون لها في حياتهم اليومية.

وتتمثل تلك الطرق الست، التي يتضمنها الإصدار في توعية الطفل الكفيف بكل ما من شأنه أن يهدد أمنه أو يؤذيه، من خلال أساليب مبسطة في كيفية الرفض والامتناع والتهرب والابتعاد، والإبلاغ، والهروب، أو إبلاغ ذويه أو الاتصال بخط نجدة الطفل المجاني (800700) أو رقم الشرطة (999).

وأكدت مدير إدارة التثقيف الاجتماعي في الدائرة، مريم القصير، ضرورة تعزيز دور الأطفال من أصحاب الهمم في المجتمع، ورفع مستوى الوعي لديهم، من أجل حماية أنفسهم من أي إساءة من خلال الطرق والأساليب التي تحميهم، ودعم الأسر في تقديم الحماية المناسبة لهم، مشيرة إلى أن الدائرة تقيم باستمرار برامج توعية متكاملة للطفل الكفيف وذويه والقائمين على رعايته، عبر مؤسسة الشارقة للخدمات الإنسانية. وأفادت مدير إدارة رعاية المكفوفين، ناعمة المنصوري، بأنه تمت طباعة الكتيب بطريقة برايل، من أجل المساهمة في تثقيف الكفيف في المجتمع، ومن باب المسؤولية المجتمعية، والحرص على توعية الكفيف، والتعرف إلى الطرق التي تسهم في حمايته من الإساءة، حيث تمت طباعة 50 نسخة من الكتيب بطريقة برايل، ليتم توزيعها على المكفوفين. وتعمل الدائرة بالتعاون مع شركائها على تمكين الأطفال من أصحاب الهمم، ودمجهم في المجتمع، من خلال حمايتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم، ما يؤهلهم ليكونوا أفراداً منتجين، ويتم ذلك عن طريق عدد من المبادرات والبرامج التي ترمي إلى مراعاة الاحتياجات الخاصة لهم.