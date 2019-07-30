2113 مركبة لخدمات النقل مع 8 جهات حكومية واتحادية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة مواصلات الإمارات عن تحقيق نموٍّ قياسيٍّ في عدد وقيمة العقود المبرمة مع المؤسسات والجهات الاتحادية والهيئات المحلية، حيث أبرمت المؤسسة 10 عقود جديدة لتوفير خدمات النقل والتأجير مع 8 جهات حكومية واتحادية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأفاد مدير حسابات مكتب كبار المتعاملين بالمؤسسة، عبدالغفار محمد يوسف، بأن إجمالي عدد العقود المبرمة مع الجهات الحكومية والاتحادية بلغ 88 عقداً، بعد أن تم إبرام 10 عقود جديدة خلال النصف الأول من هذا العام، حيث يتم بموجبها تقديم خدمات النقل الحكومي عبر 2113 مركبة و1403 سائقين و38 منسق حركة و44 مشرفة لعدد 28 جهة حكومية، وتتفاوت مدد العقود من سنة إلى أربع سنوات لخدمة هذه الجهات، مؤكداً أن الخبرة والكفاءة التي تمتلكها المؤسسة، على مدار أكثر من 37 عاماً، أكسبتها ثقة متعامليها من حيث تجديد عقودهم مع المؤسسة، وانعكس ذلك أيضاً في استقطاب مجموعة من العقود الجديدة.

ويستفيد من خدمات النقل الحكومي التي تقدمها «مواصلات الإمارات» مجموعة من الوزارات، مثل وزارة الخارجية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وكذلك وزارة التربية والتعليم، والمجلس الوطني الاتحادي، إضافةً إلى مجموعة كبيرة من المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية، وعدد من الجهات الأكاديمية في الدولة. ومن الجهات الجديدة التي تعاقدت مع المؤسسة مجلس التعليم والموارد البشرية، ومركز الشباب العربي، والمركز الوطني للأرصاد، وهيئة تنظيم الاتصالات، وغيرها من الجهات.