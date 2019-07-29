«مساندة» تنجز 85% من مشروع مبنى المحكمة الاتحادية العليا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) أن نسبة الإنجاز في مشروع تشييد مبنى المحكمة الاتحادية العليا تبلغ 85%.

ويقع مبنى المحكمة الاتحادية العليا في منطقة حيوية ومميزة بالقرب من العديد من المباني الحكومية، مثل مبنى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ومبنى مكتب النائب العام، ومنطقة المعارض بجزيرة أبوظبي.

ويتكون من طابقي قبو وأرضي، وثلاثة طوابق علوية، تضم خمس قاعات تقاضٍ كبرى، ومكتب لكبير القضاة، وغرفة اجتماعات للأعضاء، ومكتبة، ومكاتب إدارية، وصالة معاملات للمراجعين، وقاعة مؤتمرات. كما يوجد غرف حجز، ومجلس، ومكاتب متعددة الأغراض، إضافة إلى مسرح، وغرف للصلاة، وأخرى للمحامين، ومواقف لعدد 136 سيارة.

ويشتمل المشروع، البالغة مساحته 25 ألف متر مربع، على التجهيزات التقنية والأمنية والميكانيكية ووسائل التكنولوجيا الحديثة التي تسهل الأعمال وتحافظ على الأمن والسرية، كما أن المبنى مجهز بمهبط طائرات على السطح، وسيقدم حال جهوزيته مجموعة كبيرة من الخدمات للمراجعين.

وأكدت «مساندة» التزامها بمراعاة طبيعة وبيئة العمل الوظيفية في تنفيذ المشروع.