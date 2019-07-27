المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

فيديو

اضطر لاعب كرة قدم إلى حذف مقطع فيديو، كان قد نشره على حسابه الخاص، بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تلقى طلباً بذلك من إدارة ناديه.

إطارات

تلقى قراء رسائل تفيد بضرورة الانتباه إلى إطارات السيارة التالفة، جاء فيها: «عزيزي السائق، الإطارات التالفة قد تُتلف حياتك. احرص على فحص إطارات سيارتك بشكل دوري لتضمن السلامة لك ولمن تحب. تذكر أن عدم صلاحية إطار المركبة أثناء السير مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون».

احتيال

دعا مصرف أبوظبي الإسلامي عملاءه، عبر رسائل نصية على هواتفهم المتحركة، إلى أخذ الحيطة والحذر من محتالين يقومون بالاتصال بهم، طالباً منهم عدم مشاركة بياناتهم السرية مع أي جهة.

معسكرات

نوّه متصلون بالمعسكرات الصيفية، التي نظمها العديد من المؤسسات الحكومية الثقافية والعلمية والرياضية في إمارتي الشارقة وعجمان، إذ كانت قصيرة وموجزة ومجانية في الكثير من المراكز، ما زاد الإقبال عليها.

قيادة

دعا سائقون إلى التصدي لظاهرة القيادة البطيئة للمركبات في الشوارع الرئيسة المفتوحة، التي تصل فيها السرعات المسموح بها إلى 120كم في الساعة، إذ يتسببون في إرباك بقية مستخدمي الطريق، ويعرضونهم لخطر الحوادث، خصوصاً أن معظم هؤلاء يكونون منشغلين بهواتفهم.

إزعاج

اشتكى قراء من الإزعاج الناجم عن رسائل التذكير المتكررة، التي ترسلها بعض الجهات، للمطالبة بدفع الفواتير الشهرية، مشيرين إلى أنهم يستقبلون هذه الرسائل حتى قبل موعد الفاتورة المستحقة بأيام.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com