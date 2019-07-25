رحلات حجاج الدولة تنطلق 31 يوليو

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت اللجنة العليا للحج والعمرة في دبي، أن موسم الحج للعام الجاري، يبدأ 31 من يوليو، حيث ستغادر أولى الرحلات عبر مطار دبي الدولي، موضحة أن عدد الحجاج المواطنين الذين سيغادرون عبر مطار دبي الدولي 6229 حاجاً.

وأوضحت اللجنة خلال مؤتمر صحافي، أمس، أنه تم الانتهاء من الترتيبات النهائية لموسم الحج، والتنسيق بين الجهات المختصة، وتحديد الاحتياجات لإنجاح الموسم وتسهيل الإجراءات على الحجاج خلال مغادرتهم واستقبالهم بعد الانتهاء من الحج.

وأكد رئيس لجنة الحج والعمرة في مطار دبي الدولي، محمد المرزوقي، أن المطار أكمل استعداداته لتوفير أفضل الخدمات للحجاج، موضحاً أن مغادرة أولى رحلات الحجاج من مبني 2 يوم 31 من يوليو، وتستمر الرحلات حتى الثامن من أغسطس في جميع مطارات دبي على متن «طيران الإمارات» والطيران السعودي و«فلاي دبي».

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان من الشرطة والجمارك ومتطوعين، يضم كل فريق 20 شخصاً موجودين على مدار الساعة في المطار، وتم تخصيص مسارات خاصة لأصحاب الهمم.

بدوره، قال ممثل عن القنصلية السعودية في دبي، بندر بن سلطان المناحي، إنه يتعين على الحجاج الإماراتيين الحصول على تصاريح رسمية بالسفر للحج، والتسجيل في حملات معتمدة، وأخذ التطعيمات المطلوبة، والتأكد من صلاحية جوازات السفر أو الهوية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، حيث يمكن للمواطن الإماراتي السفر بأحدهما.

من جهته، أفاد نائب مساعد المدير العام للمنافذ الجوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، المقدم عيسى شاهين، بتخصيص كاونترات إضافية محاذية للتفتيش لاختصار رحلة الحاج.

وقالت مدير إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة في دبي، الدكتورة بدرية الحرمي، إن الهيئة أطلقت حملة واسعة في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، وستطلق أيضاً بمطار دبي الدولي تحت شعار: «الحج صحة وسعادة» تتضمن إجراء الفحوص والاستشارات الطبية، وتوزيع الكتيبات والبروشورات التثقيفية، وتقديم النصائح الضرورية للحاج قبل وبعد وأثناء الحج وذلك خلال فترة سفر الحملات.

وأكدت الحرمي أن الهيئة ستوفّر فريقاً طبياً مجهزاً ومكوناً من كوادر طبية وتمريضية لاستقبال الحجاج المسافرين، من خلال مطار دبي الدولي لتقديم الدعم اللازم لهم من استشارات طبية، وتوفير محطات لفحص ضغط الدم ومستوى السكر في الدم للراغبين منهم، إضافة إلى تزويد الحجاج بالنصائح والإرشادات التثقيفية والاستشارات الطبية، التي تساعدهم للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتوعيتهم حول مختلف الأمراض المعدية.

وقال رئيس قسم عمليات إسعاف المطارات، ماجد محمد الزرعوني، إنه تم تجهيز 150 مسعفاً سيكونون على مدار الساعة موجودين في مطارات دبي، مناشداً الحجاج بضرورة الامتثال للإرشادات المطلوبة من أجل الحفاظ على صحتهم خلال رحلة الحج.

وقال مقرر بعثة الحج الطبية في وزارة الصحة، بدر أحمد النجار، إن لجنة الحج والعمرة توفر جميع الخدمات اللازمة والميسرة للحجاج خلال مغادرتهم واستقبالهم، وسيتم توفير طبيب لكل 100 حاج، حيث تم تكليف بعثة طبية مكونة من 70 شخصاً بينهم 17 طبيباً وعدد من الممرضين المرافقين للحملات.