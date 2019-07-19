الذكاء الاصطناعي يشارك في تأمين «إكسبو 2020»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

اطلع نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، على تفاصيل خطة العمل التنفيذية لتأمين فعاليات إكسبو 2020، والاستعدادات والمراحل الخاصة بالجوانب الأمنية والخطوات الواجب اتخاذها تحضيراً لهذا الحدث العالمي، وخطط القطاعات الأمنية لتأمين فعالياته، ودور الذكاء الاصطناعي في تأمين الحدث.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع القائد العام لشرطة دبي رئيس المجلس الأمني للتحضير لاستضافة «معرض إكسبو 2020»، اللواء عبدالله خليفة المري، بحضور قيادات شرطة دبي.

واستمع الفريق ضاحي خلفان لشرح حول استعدادات كل قطاع لتأمين فعاليات المعرض، سواء في جوانب الحركة المرورية، أو إدارة العمليات الميدانية، إلى جانب الاطلاع على استعدادات قطاع البحث الجنائي، وقطاع الدعم والإسناد والخطط الأمنية لتأمين المعرض، والتحضيرات الجارية من الفرق المعنية كافة، والخرائط الخاصة بالحدث.

كما تم استعراض دور الذكاء الاصطناعي في تأمين الحدث باستخدام التكنولوجيا في المنظومتين الأمنية والمرورية، بالإضافة إلى دور الشركاء الاستراتيجيين والمتطوعين ومنتسبي الخدمة الوطنية في تأمين الفعالية. وأشاد خلفان بالخطط والاستعدادات الجارية لاستضافة معرض «إكسبو 2020». من جانبه، أكد اللواء المري على أهمية الجاهزية التامة، وتسخير كل الإمكانات والتقنيات والذكاء الاصطناعي لاستضافة «إكسبو 2020»، هذا الحدث العالمي الذي وضعته القيادة العامة لشرطة دبي في سلم أولوياتها، وسخرت كل إمكاناتها وأنظمتها الذكية والتقنية لتقديم الدعم اللازم في كل ما يتعلق بالمجالات الأمنية والخدمية، ومتابعة جميع فرق العمل، وعلاقتها مع كل المؤسسات الأمنية في الدولة، بهدف تقديم خدمات ذكية ذات جودة عالية لجميع زوار ومنظمي الوفود المشاركة.\