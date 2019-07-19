30 % من «زايد لغسيل الكلى» لحالات الجمعيات الخيرية

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أفادت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، ترسية عقد تطوير مركز زايد لغسيل الكلى، بقيمة 36.8 مليون درهم، بأن يتم تخصيص 30% من الطاقة الاستيعابية للمركز، المقدرة بسعة 40 سريراً للحالات المرضية التي يتم تحويلها من قبل الجمعيات الخيرية المساهمة في المشروع، وهي «بيت الخير» و«دار البر» و«دبي الخيرية»، على أن يقدم المركز خدماته لهذه الحالات مجاناً.

وأكد مدير عام «بيت الخير»، عابدين طاهر العوضي، أن «استجابة الجمعية للمشاركة في هذه المبادرة، كان بقرار من مجلس الإدارة الذي يوجه دائماً بضرورة دعم المرضى الأقل دخلاً من المواطنين والمقيمين، وجاءت كإحدى مبادرات عام زايد الخير، والجمعية ملتزمة بتسديد الدفعات المترتبة على إسهامها في هذا المركز الحضاري والإنساني الرفيع، في محاولة منها لمواكبة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وثيقة الخمسين، بضرورة تحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية».

وشدّد مدير عام الدائرة، الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، على التزام الدائرة تعزيز العمل الخيري في دبي من خلال دعم العديد من المشروعات والمبادرات الإنسانية، وعلى رأسها المشروعات الطبية.