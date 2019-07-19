أبوظبي أكثر مدن العالم أماناً للعام الثالث

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكّد القائد العام لشرطة أبوظبي، اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، أن مواصلة أبوظبي تصدّرها لقائمة المدن الأكثر أماناً في العالم وفقاً لمؤشر منتصف العام على موقع Numbeo، للعام الثالث على التوالي، يعد دليلاً على إرادة عظيمة تحققها الدولة الفتية كل حين في مختلف المجالات الأمنية التي شهدت تطوراً في الاهتمام بالموارد البشرية، ودفع مسيرة الإنتاج والريادة إلى مستويات أفضل.

وأشار إلى أن «ارتفاع مؤشر الأمان في الإمارة 1.28% من 88.26 نقطة في نصف 2018 إلى 89.39 نقطة في نصف العام الجاري، متفوقةً بذلك على 327 مدينة عالمية، هي نتيجة جديدة تؤكد أننا نسير على الطريق بخطوات واثقة نحو الريادة الأمنية والتقدم عالمياً».

وقال إن ما يتحقق من إنجازات ثمرة للرعاية والدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وأضاف: «الدولة تعمل بكل طاقاتها في كل مجالاتها على تحقيق النتائج المتقدمة دولياً، التي توضح اهتمام القيادة بتوفير أفضل المقومات المعيشية لتعزيز مسيرة الأمن والأمان، ما يجعل سكان الدولة عموماً، وإمارة أبوظبي خصوصاً، أكثر حظاً بما يتمتع به الوطن من معايير أمان دولية».