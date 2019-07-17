المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجائر

اشتكى ركاب لمترو دبي قيام بعض الأشخاص بتدخين سجائر إلكترونية داخل محطات المترو القريبة من مواقف الحافلات، أثناء انتظارهم قدوم الحافلات، بدلاً من انتظارها في الشارع.

عروض

طرحت إدارة ياس ووتر وورلد في أبوظبي عرضاً ترويجياً أخيراً للاشتراك السنوي، يتضمن عدداً من الامتيازات، مثل وجبات الغداء وتأجير كابينة لحفظ الملابس، وكذلك تخصيص منشفة لكل عضو، لكن العديد ممن اشتركوا في هذا العرض فوجئوا بعدم وجود أي من هذه الامتيازات المعلن عنها مع العرض الترويجي.

تأمين

رفضت شركة دبي الوطنية للتأمين تجديد بوليصة تأمين لسيارة أحد المقيمين، بدعوى تعرض السيارة لحادثين بسيطين خلال العام الماضي، قيدتهما الشرطة ضد مجهول، ما حمّل الشركة 90% من كلفة إصلاحها. ورغم محاولات العميل إقناع الشركة بأنه لم يتسبب في الحادثين، إلّا أن المندوبة أصرت على موقفها رفض التجديد.

حقائب

اشتكى مسافرون على متن شركة طيران «العربية» عدم استجابة الشركة لطلبهم الخاص بزيادة أوزان حقائبهم، على الرغم من أن قوانين الشركة تسمح بذلك.

بطاقات

أفاد مستخدمون لتاكسي دبي بعدم قبول سائقين البطاقات البنكية للدفع، معللين ذلك بأن ماكينات السحب لديهم لا تعمل.

واجهات

لاحظ قراء أن طلاء عدد من واجهات المباني في منطقة دوار الساعة بدبي، تحتاج إلى إعادة طلاء، مشيرين إلى ضرورة مطالبة ملاك هذه العقارات بطلائها حفاظاً على جمال مباني مدينة دبي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com