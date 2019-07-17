شرطة الشارقة تنصح المسافرين براً بفحص الإطارات

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

تنفذ القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بفرع التوعية والإعلام المروري حملة مرورية توعوية تحت شعار «السفر براً وسلامة الإطارات»، بهدف بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.

وأفاد مدير فرع التوعية والإعلام المروري بالإنابة، النقيب سعود الشيبة، أن حملة «السفر براً وسلامة الإطارات» تهدف إلى توعية قائدي المركبات بأهمية وسائل السلامة المطلوبة للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات، وما إلى ذلك من كل وسائل اشتراطات السلامة وفق المعايير والمقاييس الواجب توافرها، لضمان صلاحية الإطارات للسير على الطرقات الخارجية لمسافات طويلة في ظل درجات الحرارة العالية في فصل الصيف.

وأضاف أن الحملة مستمرة، وستقوم بتغطية مناطق عدة في الإمارة، متابعاً «شاركنا أمس في الحملة شركة رافد لحلول المركبات، حيث تولت فحصاً مجانياً لإطارات المركبات في الشارع للتأكد من صلاحيتها للسير لمسافات طويلة، وتوزيع كوبونات مجانبة لفحص المركبة بصورة شاملة ودقيقة وفقاً للمعايير والمقاييس الواجب توافرها لضمان سلامة قائد المركبة ومرافقيه، بهدف الارتقاء بمعايير سلامة المركبات الرامية إلى تعزيز السلامة وزيادة مستويات الأمان، وصولاً إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق».

وأشار إلى أنه تم توزيع مطويات توعوية بلغات عدة على قائدي المركبات تدعو إلى ضرورة فحص إطارات المركبة والتأكد من صلاحيتها.