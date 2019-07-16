أخصائية اجتماعية تكتشف واقعة هتك عرض في كراسة طالبة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

سردت طفلة عربية قصة هتك عرضها في درس اجتماعي، ولفتت القصة انتباه الأخصائية الاجتماعية التي تواصلت مع الأب الذي فؤجئ بالقصة وأبلغ الشرطة، ونظرت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، قضية المسن الخليجي المتهم بهتك عرض الطفلة وتهديدها بالقتل، وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهم هتك عرض الطفلة، وهددها بالقتل إن أبلغت أحداً عن الواقعة، وأنكر المتهم أمام هيئة المحكمة الاتهامات المسندة إليه، وقال إن «الطفلة ابنتي ولا يمكنني فعل ذلك»، وأضاف أن الطفلة كانت تعيش مع أسرتها في منزله، قبل أربع سنوات.

وأضاف «لماذا قدمت أسرة الطفلة شكوى ضدي بعد مرور أربع سنوات»، لافتاً إلى أنه رجل كبير في السن ولا يمكنه ارتكاب هذه الأفعال.

وجاء في أوراق القضية أن الطفلة البالغة من العمر 13 سنة سردت تفاصيل واقعة هتك عرضها في ورقة، بعدما طلبت الأخصائية الاجتماعية في المدرسة من الطالبات كتابة قصة عن حياتهن الاجتماعية ومواقف تعرضن لها، حيث كتبت الطفلة أن منزل أسرتها تعرض للحريق بشكل كامل قبل أربع سنوات عندما كان عمرها تسع سنوات وأصيبت والدتها بحروق في مختلف أنحاء جسدها، وطلب جارهم من والدها السكن لديه في المنزل بسبب تتضرر منزلهم من الحريق. وأوضحت في قصتها أن صاحب المنزل تحرش بها وحاول هتك عرضها، وعرض عليها مقاطع إباحية وهددها بالقتل إن أبلغت أحداً من أسرتها، وفوجئت الأخصائية الاجتماعية بمحتوى القصة وقامت على الفور بإبلاغ والد الطفلة الذي قام بدوره بتقديم بلاغ للجهات المختصة ضد المتهم.

وذكرت أوراق القضية أن المتهم أنكر في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة الاتهامات المسندة إليه، فيما طالب محامي الدفاع عن المتهم من هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية للاطلاع على أوراق القضية والاستعداد لتقديم وسائل الدفاع عن المتهم، حيث حددت المحكمة 24 يوليو الجاري موعداً للاستماع لمرافعة الدفاع.