6 أسباب شائعة وراء تقاعد المواطنين في أبوظبي

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

حدد صندوق أبوظبي للتقاعد 6 أسباب شائعة لتقاعد المواطنين في أبوظبي، أولها استكمال سنوات الخدمة والمحددة بـ 25 عاماً أو بلوغ سن التقاعد (60 عاماً للرجال و55 للنساء بشرط استكمال 10 سنوات خدمة لكل منهم)، بينما السبب الثاني، تقاعد المرأة التي لديها أبناء بشرط اكمالها 15 سنة خدمة، وثالثاً بلوغ المرأة المؤمّن عليها سن الـ 50 عاماً مع إكمالها 10 سنوات خدمة.

وذكر الصندوق أنه من ضمن أسباب التقاعد أيضاً، ثبوت عدم اللياقة الطبية للمؤمّن عليه، وكذلك وفاة المؤمّن عليه، بالإضافة إلى سبب أخير يدوّن تحت بند "أسباب متفرقة أخرى قد يتقاعد المؤمن عليه بسببها".

وأوضح الصندوق أن نسبة التقاعد لأسباب طبية بلغت 1% فقط من أسباب التقاعد في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي، إذ بلغ عدد المتقاعدين لأسباب طبية (17) مواطناً فقط، فيما بلغت نسبة المتقاعدين لأسباب أخرى متفرقة 1% من أسباب التقاعد.

ولفت الصندوق إلى استحواذ استكمال سنوات الخدمة على النسبة الأكبر من أسباب التقاعد خلال العام الماضي، إذ بلغ نسبة 40% من إجمالي أسباب التقاعد، تلاه بلوغ سن التقاعد بنسبة 33% من إجمالي نسبة المتقاعدين الحاليين، مشيراً إلى أن تقاعد المرأة التي لديها أبناء، يمثل 18% من أسباب التقاعد في الإمارة، فيما يمثل التقاعد للوفاة، نسبة 7%.

وأوضح الصندوق أن متوسط العمر عند التقاعد في أبوظبي خلال العام الماضي بلغ 52 عاماً، فيما بلغ متوسط عمر المتقاعدين الأحياء 62 عاماً بواقع 50 عاماً للنساء و67 عاماً للذكور.

وفيما يتعلق بمتوسط سنوات الخدمة عند التقاعد أفادت الإحصاءات بأن متوسط الخدمة للمتقاعدين العام الماضي بلغ 22 عاماً، بواقع 23 عاماً للذكور و18 عاماً للنساء.

وأوضح الصندوق أن نسبة المتقاعدين من القطاع الحكومي بلغت 85% من إجمالي أعداد المتقاعدين الأحياء، فيما بلغت نسبة المتقاعدين من القطاع شبه الحكومي 13%، بينما بلغت نسبة المتقاعدين من القطاع الخاص 2% فقط من إجمالي المتقاعدين.