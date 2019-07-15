«أشغال الشارقة» تعيد تأهيل 49 مسكناً لـ «أصحاب الهمم»

المصدر: الشارقة - وام

أعادت دائرة الأشغال العامة في الشارقة، بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، تأهيل 49 منزلاً من مساكن «أصحاب الهمم» في مناطق متفرقة من الإمارة، في خطة تؤكد حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الاهتمام بصيانة وإعادة تأهيل المرافق الأساسية التي يحتاجها أصحاب الهمم، وتساعدهم على ممارسة حياتهم اليومية بسهولة، كما تهدف إلى تقديم خدمة إنسانية للمجتمع، والإسهام في تطوير وإعادة تأهيل للمنشآت، بما يتناسب مع هذه الفئة.

وأشار المهندس محمد لوتاه، من إدارة صيانة المباني في الدائرة، إلى تنوع الأعمال بين صيانة شاملة للمساكن، وإضافة مصاعد وصيانة جزئية بكلفة بلغت 3.5 ملايين درهم، اشتملت على 30 منزلاً في الشارقة، وستة في المنطقة الوسطى، وسبعة في كلباء، وأربعة في خورفكان، واثنين في دبا الحصن، وتنوّعت سبل الإضافات وإعادة التأهيل، وفق الحالة الصحية، منها ما تطلب صيانة شاملة، وأخرى صيانة جزئية لتناسب احتياجات أصحاب الهمم، كما تم تجهيز المساكن بمنحدرات بميول متناسبة مع الوضع التصميمي.