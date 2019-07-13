طالبات «أجيال التسامح» يتعرفن إلى مهام طيران شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

استقبلت إدارة طيران شرطة أبوظبي طالبات برنامج أصدقاء الشرطة الصيفي «أجيال التسامح 2019».

وتعرفت الطالبات إلى مهام وخدمات إدارة طيران شرطة أبوظبي وكيفية التعامل مع البلاغات، وجهودها في تكامل العمل الشرطي.

واستمعن إلى شرح من المقدم طيار حماد راشد الكتبي، حول آلية عمل إدارة طيران شرطة أبوظبي والواجبات والخدمات الإنسانية التي يقدمها للمجتمع، وطريقة عمل غرفة العمليات وسرعة الاستجابة ضمن نطاق تقديم أفضل الخدمات الشرطية. وأفادت مدير فرع التوجيه الثقافي والمعنوي بإدارة المراسم والتوجيه المعنوي والمشرفة على تنفيذ البرنامج، مها الهاشمي، بأن برنامج أصدقاء الشرطة «أجيال التسامح» يسعى إلى غرس القيم الأصيلة في نفوس الطلبة.