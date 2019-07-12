«أبوظبي للإسكان» تشيّد مجمعاً سكنياً متكاملاً في الفلاح بـ 1.88 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أبرمت هيئة أبوظبي للإسكان عقداً مع شركة عقارية لتطوير مجمع سكني متكامل في منطقة الفلاح بإمارة أبوظبي، يتضمن 899 مسكناً جديداً بكلفة نحو مليار و882 مليون درهم، ويمتد تنفيذ المشروع 36 شهراً على أن يتم تسليمه أواخر عام 2021، وذلك ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، جبر محمد غانم السويدي، أن تحقيق الاستقرار وتوفير المسكن الملائم للمواطنين من أولويات القيادة، وذلك في إطار حرصها واهتمامها بتحقيق أعلى مستوى من الرفاهية والسعادة لهم، انطلاقاً من إيمانها بأن الإنسان هو محور عملية التنمية في الوطن وأساس تقدمه.

وقال إن الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تولي إسكان المواطنين اهتماماً كبيراً ضمن جهود التنمية الاجتماعية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للجميع، حيث تتمحور الخطط والمبادرات كافة حول إسعاد المواطنين، ويعدّ تأمين السكن أحد أهم محاور الرعاية الاجتماعية للمواطنين وترسيخ الاستقرار الأسري، مؤكداً حرص القيادة على ضمان الحياة الكريمة للأجيال الحالية والمقبلة.

ونوه بأن تنفيذ الهيئة هذه المشروعات يأتي ترجمة لرؤية القيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتحقيق أعلى مستويات رضا المواطنين في ما يتعلق بخدمات الإسكان، وتطوير مجتمعات مترابطة ومستدامة على الصعيدين الاجتماعي والبيئي، ما يحقق السعادة للمواطنين، موضحاً أن توفير الخيارات السكنية الملائمة التي تلبي احتياجات المواطنين وتكفل لأسرهم الاستقرار، يأتي في سياق عملية التطوير المستمرة التي تهدف في مجملها إلى تحقيق سعادة المجتمع وجميع أفراده.

وأشار إلى أن توقيع عقد تطوير المشروع الجديد في منطقة الفلاح في أبوظبي، يعد استثماراً لشراكات القطاع الحكومي مع القطاع الخاص.

وأكد السويدي أن الهيئة حريصة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والأسري، وتحقيق أعلى مستويات الرضا والسعادة لهم، إضافة إلى تطوير المجتمعات العمرانية المستدامة والمتكاملة وفق أرقى المعايير.

من جانبه قال مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة، بشير خلفان المحيربي، إن هيئة أبوظبي للإسكان تُعد مساهماً رئيساً في سوق الإسكان بفضل جهودها المبذولة عبر زيادة التعاون بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، ما أدى إلى تحفيز الفاعلية وزيادة التوافر.

وأضاف أن العلاقة التي تربط هيئة أبوظبي للإسكان بشركائها تستند إلى أسس استراتيجية واضحة وراسخة، تهدف في مجملها إلى تحقيق غاية واحدة تتلخص في تحقيق رؤية القيادة في تطوير بيئة إسكان المواطنين في إمارة أبوظبي، حيث عملت الهيئة مع شركائها على تحديد جملة من الخطوات وآليات العمل المتطورة التي تضمن تسهيل الإجراءات الحكومية اللازمة من خلال مواكبة أحدث الممارسات العالمية في مجالات البحث والتخطيط الإسكاني المتميز.

يذكر أن هيئة أبوظبي للإسكان تأسست لتحقيق مجموعة من الأهداف والمهام الاستراتيجية، التي تشمل تنفيذ برامج إسكان المواطنين، وتحديد متطلبات تنفيذ هذه البرامج وإعداد التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية، إضافة إلى تطوير برامج الإسكان والنظم واللوائح الخاصة بكل برنامج واستلام الطلبات الخاصة بمختلف أنواع برامج الإسكان وقروض الإسكان من المواطنين ودراستها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

معايير عالمية

يشمل المخطط العام للمجمع السكني المتكامل في منطقة الفلاح، مجموعة متكاملة من المرافق العامة، تضم متنزهات ومدارس ومتاجر ومساجد ومراكز طبية ومراكز مجتمعية، ترتقي لأعلى المعايير العالمية، وتسهم في رفع كفاءة الاستخدام والمحافظة على موارد الطاقة المتعددة، حيث يتضمن المجمع إنشاء جامع يستوعب نحو 2000 مصلٍّ.