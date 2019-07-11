«النقل» يدشن مظلات حافلات في العين بمواصفات عالمية

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أفاد مركز النقل المتكامل في أبوظبي، بتدشين أربع مظلات انتظار جديدة ومكيفة للحافلات في مدينة العين ضمن خطة تطويرية تشمل تركيب 20 مظلة أخرى خلال العام الجاري، موضحاً أن المظلات تتميز بمواصفات عالمية تلبي تطلعات أفراد المجتمع وتعزز تجربة استخدام حافلات النقل العام في مدينة العين، وتوفر للمتعاملين أعلى مستويات الراحة والأمان.

وقال مدير فرع المركز في العين، حمد بالركاض العامري، إن إنجاز هذه المظلات يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير مظلات انتظار الحافلات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الحافلات، بما يعزز راحة وسلامة وأمن المجتمع ويحافظ على البيئة، ويدعم الجهود المبذولة لإرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة في إمارة أبوظبي توفر خدمات مريحة ومتطورة وآمنة، تعزز رفاهية الحياة وتحقق السعادة للمجتمع.

وأضاف أن الحافلات العامة في العين تشهد إقبالاً متزايداً من قبل مختلف شرائح المجتمع الذين يعتمدون عليها كوسيلة مريحة وآمنة، وبتعرفة اقتصادية للتنقل بين مختلف المناطق، مشيراً إلى أن نحو 6.8 ملايين راكب استخدموا حافلات النقل العام في المدينة خلال النصف الأول من العام الجاري عبر أسطول يتكون من 132 حافلة.

• 6.8 ملايين راكب استخدموا حافلات النقل العام في مدينة العين خلال النصف الأول.