شرطة أبوظبي توفر «سهل» في 38 موقعاً

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

وفرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي 38 جهاز خدمة ذاتية «سهل» في عدد من محطات تزويد الوقود التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وعدد من مراكز خدمة «تم»، منها 21 في أبوظبي و10 في العين وسبعة في منطقة الظفرة.

وأكدت القيادة أهمية استخدام جهاز سهل في تقديم خدمات «ترخيص السائقين والآليات»، موضحة أنه يعد من قنوات تقديم الخدمة من أجل إسعادهم، ضمن رؤيتها في تحديث وتطوير الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وثمنت جهود وتعاون «أدنوك» الشريك الاستراتيجي في إنجاح مراحل تفعيل الأجهزة التي جرى اختيار واحاتها لانتشارها في مناطق حيوية، بما يضمن تقديم الخدمات على مدار الساعة إلى جانب تمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم المختلفة بطريقة سلسة وذكية.

وتدعم أجهزة «سهل» جهود شرطة أبوظبي في توفير أرقى وأفضل الخدمات للمتعاملين ضمن حرصها المستمر على إسعاد المتعاملين، بما يعزز قنوات التواصل معهم من خلال التوعية والفعاليات المختلفة التي تعكس الصورة الحضارية للمؤسسة الشرطية في التعامل مع الجمهور.

ويتميز جهاز «سهل» بخصائص أمنية عالية، ويتيح ثلاثة خيارات للدخول، إما باستخدام بطاقة الهوية، أو اسم المستخدم والرمز السري الخاص بالتطبيق الذكي للقيادة، أو باستخدام منظومة الدخول الذكي التابع لهيئة تنظيم الاتصالات، حيث يتم التعرف إلى المتعامل من خلال إحدى هذه الطرق.