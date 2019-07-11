شرطة وبلدية الشارقة تحجزان 123 مركبة مهملة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أسفر ثاني أسبوع لحملة «لا تهمل مركبتك»، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع بلدية الشارقة، الشريك الاستراتيجي للقيادة، مستهدفة السيارات المتروكة والمهملة لفترات طويلة، عن حجز 123 مركبة مختلفة.

وأفاد مدير إدارة الشرطة المجتمعية، المقدم أحمد المري، بأن الحملة المشتركة أسفرت حتى الآن عن حجز 123 مركبة تنوعت ما بين منطقة الحجز التابعة للبلدية وشرطة الشارقة.

وأكد أن الحملة لاتزال مستمرة، وستقوم بتغطية مناطق عدة من أجل تعزيز الأمن والأمان والحفاظ على المنظر العام في الإمارة، داعياً أفراد المجتمع إلى عدم ترك مركباتهم مهملة لفترات طويلة حتى لا تسول لضعاف النفوس العبث بها.