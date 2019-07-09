27 مليون مسافر عبر منافذ دبي خلال 6 أشهر

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن عدد المسافرين عبر منافذ دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، تجاوز 27 مليون مسافر، وتصدرت المنافذ الجوية حركة المسافرين بواقع 25 مليون مسافر، وقال مدير عام الإدارة، اللواء محمد أحمد المري، إنه يتم تنفيذ آلية عمل محكمة استعداداً لبدء موسم العطلة الصيفية.

وأوضح المري أن «إقامة دبي» تعمل على توفير أعلى معايير الجودة والسلامة الأمنية عبر مطارات دبي، من خلال تقديم خدمات تسهل إجراءات المسافرين والمواطنين، وتترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن يكون مطار دبي الدولي «بوابة السلام»، يطلّ منها كل شعوب العالم، وأيقونة للسعادة والأمن والاطمئنان لكل مسافر، حيث كشفت الإدارة عن إحصاءات حول عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية في دبي، خلال النصف السنوي من العام الجاري والذي بلغ 27 مليوناً و373 ألفاً و641 مسافراً.

واستحوذت المنافذ الجوية على النسبة الأعلى في حركة دخول وخروج المسافرين، بواقع 25 مليون مسافر، تلاه عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية بواقع مليون و816 ألفاً و141 مسافراً فيما بلغ عدد المسافرين عبر المنافذ البحرية 557 ألفاً و500 مسافر.

وأضاف اللواء المري: «حققت الإدارة على مدى السنوات الماضية نقلة نوعية في تقديم الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتواءم مع رؤيتها بأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلاماً».

وأظهرت إحصاءات «إقامة دبي» ارتفاع عدد مستخدمي البوابات الذكية خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل عدد مستخدمي البوابات الذكية خلال النصف السنوي من عام 2019 إلى خمسة ملايين و731 ألفاً و67 مستخدماً، الأمر الذي يشير إلى إقبال الناس على استخدام هذه البوابات، ودعت «إقامة دبي» المسافرين عبر مطار دبي الدولي لاستخدام البوابات المنتشرة في صالات المغادرين والقادمين والبالغ عددهم 122 بوابة، وذلك لتسريع إنجاز إجراءاتهم.

ويعمل مركز خدمات المطار في مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع والعطل الرسمية لتسهيل إجراءات المسافرين والمواطنين، حيث تم تجديد 5072 جواز سفر للمواطنين، خلال النصف الأول من العام الجاري وإنجاز 317 ألفاً و182 معاملة إذن دخول وإقامة.

وأنهت «إقامة دبي» في الستة أشهر الأولى من هذا العام، تسعة ملايين و501 ألف و512 معاملة أذونات الدخول والإقامة، وبلغ عدد معاملات الإقامة والتي تنوعت بين إصدار وتجديد، إلى مليونين و118 ألفاً و19 معاملة، في حين بلغ عدد معاملات أذونات الدخول سبعة ملايين و383 ألفاً و493 معاملة.

وحسب «إقامة دبي» أنجز قطاع الجنسية 30 ألفاً و87 معاملة، خلال النصف الأول من العام الجاري، منها 1167 معاملة أنجزها مركز السعادة في مستشفى لطيفة التي تنوعت بين إصدار شهادة ميلاد، وإصدار جواز سفر للمواليد الجدد (المواطنين).

المسرعات القانونية

أظهرت إحصاءات منصة «المسرعات القانونية» في «إقامة دبي»، التي تندرج تحت إدارة الشؤون القانونية تحت إشراف ومتابعة المستشار القانوني لإقامة دبي، العميد الدكتور علي بن عجيف الزعابي، أن عدد المعاملات القانونية خلال النصف الأول من هذا العام وصلت إلى 13 ألفاً و376 معاملة قانونية، تنوعت ما بين الاستشارات القانونية، والتوفيق والمصالحة وطلبات الجهات القضائية والقانونية. وتهدف المنصة إلى المساهمة في تسريع وتيرة عملية التطور الحكومي، والتي جعلت من الخدمات القانونية خدمات ذكية تستشرف المستقبل.