محاضرات لتحفيز المجتمع على المشاركة في «انتخابات الوطني 2019»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تواصل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي تنظيم محاضرات توعوية ضمن الجهود المشتركة لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع، وتحفيزهم على المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة تكريساً لنهج الشورى، وتفعيلاً لدور المجلس في خدمة الوطن والمواطن.

ويأتي تنظيم المحاضرات ضمن سعي الوزارة لإطلاق المبادرات المبتكرة التي تسهم في تعزيز الوعي السياسي والتواصل مع جميع شرائح المجتمع، إضافة إلى إسهاماتها في تحقيق رؤية الوزارة وأهدافها الاستراتيجية، من خلال بناء شراكات وطنية طويلة المدى. واستضاف مجلس مفلح بن عايض الأحبابي في العين محاضرة بعنوان «انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019»، تحدث خلالها أستاذ القانون الدولي الدكتور منصور البلوشي عن النقلات النوعية التي حققتها الدورات الانتخابية الثلاث الماضية في التأسيس لتجربة برلمانية يحتذى بها، تقوم على أسس راسخة في المجتمع ورؤية مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.

وقال: «تجسّد التجارب الانتخابية الثلاث الماضية التي جاءت تنفيذاً لبرنامج التمكين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ترجمة فعلية لإيمان القيادة بأهمية تمكين المجلس الوطني الاتحادي ليكون مجلساً ومسانداً للسلطة التنفيذية».

واستعرض البلوشي خلال المحاضرة التطورات التي شهدتها الدورات الانتخابية السابقة من حيث الإجراءات وإدخال التقنيات الحديثة لتسهيل مهمة التصويت، وتطرق إلى أبرز المستجدات التي ستشهدها الدورة المقبلة، أهمها رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في مؤشر يعكس ثقة القيادة بقدرات المرأة الإماراتية ودورها المهم في مسيرة التنمية. وحظيت المحاضرة باهتمام كبير، وشهدت إقبالاً لافتاً من المواطنين، وتفاعلاً مع المحاضرين من خلال مجموعة من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بجميع جوانب العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة، إضافة إلى استفسارات حول أهم الإجراءات ومتطلبات المشاركة والترشح في الدورة الانتخابية المقبلة.