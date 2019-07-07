«تنمية المجتمع» تدمج أصحاب الهمم ببرنامج «أنا وأخي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة تنمية المجتمع برنامجها الصيفي «أنا وأخي» التوعوي، الذي يستهدف الطلبة أصحاب الهمم في مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم التابعة للوزارة، والمنتشرة في إمارات الدولة، إلى جانب أشقائهم وأسرهم وطلبة المدارس، بما يعزز التفاعل والتواصل بينهم، ويعمل على دمجهم في الأنشطة التوعوية التعليمية والرياضية والترفيهية.

وأكدت مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع، وفاء حمد بن سليمان، أن البرنامج يأتي ضمن خطة الوزارة، وتوافقاً مع مبادرات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، لاسيما في محور الحياة العامة والثقافة والرياضة، وبما يضمن دمجهم في مختلف الأنشطة، مشيرة إلى تنوع أنشطة برنامج «أنا وأخي»، التي يتم تنظيمها في مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، لتعزيز دور أشقاء أصحاب الهمم والمحيطين بهم، وتحفيزهم على دعم وتمكين الأشخاص من هذه الفئة لممارسة مختلف الأنشطة والبرامج.

ونظمت الوزارة في مركز دبي لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم برنامجاً تدريبياً توعوياً لأشقاء أصحاب الهمم عن كل ما يتعلق بأنواع الإعاقات، وأساليب التعامل معها، والتوعية بالحد من الإساءة، إلى جانب برنامج تدريبي توعوي لأصحاب الهمم حول الخدمات الأساسية المتاحة لدى الجهات الحكومية، والتعرف إليها عن قرب وبشكل ميداني، بالإضافة إلى التعاون مع بلدية دبي والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، في تنفيذ برنامج ترفيهي تعليمي لأصحاب الهمم وأشقائهم، بمشاركة عدد من طلبة المدارس، والذي تضمن مجموعة من الأنشطة كرياضات الجمباز، والتايكواندو، والسباحة، وفعاليات المزارع الصغير، وأصنع بيدي.

وفي مركز عجمان لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، نظمت الوزارة ورشة الأشغال اليدوية، إضافة إلى رحلة ترفيهية للطلبة من أصحاب الهمم وأشقائهم.

وفي مركز دبا الفجيرة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، تضمن البرنامج الصيفي بطولة البوتشي ومهارات معرفية، كما نظم المركز برنامجاً تعليمياً ترفيهياً، بالتعاون مع حضانة الفجيرة، وبرنامجاً ترفيهياً بمشاركة أصحاب الهمم وآبائهم، إضافة إلى برنامج السباحة لطلبة التوحد مع إخوتهم.

وفي مركز رأس الخيمة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، ومركز التدخل المبكر بدبي، ومركز أم القيوين للتوحد، تضمن البرنامج ورشة رسم وأنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، استهدفت الطلبة أصحاب الهمم، وأولياء أمورهم، وأشقاءهم، وزملاءهم طلبة المدارس.

كما يضم البرنامج الصيفي برامج وأنشطة لتنمية المهارات الحسية والعضلية والتآزر البصري الحركي والتواصل الاجتماعي، كورشة «دميتي من صنع يدي»، وهذا النشاط موجه لتنمية مهارات الحس الحركي والتآزر البصري، وورشة «كيف أصنع الصلصال الصحي لأخي»، حيث تم تدريب أشقاء أصحاب الهمم على صناعة الصلصال الصحي من مكونات الأطعمة، وملونات الطعام الطبيعية.

«البرنامج» تضمن أنشطة لتنمية المهارات والتواصل الاجتماعي.