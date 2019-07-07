135 ألف كاميرا تغطي 16 ألف منشأة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

كشف رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة جمال أحمد الطير، أن عدد كاميرات نظام حماية وصل إلى 135 ألفاً و780 كاميرا مراقبة موزعة على 16 ألفاً و82 منشأة متنوعة على امتداد النطاق الجغرافي للإمارة حتى نهاية الشهر الماضي.

وقال إن عدد مقدمي الخدمة وصل إلى 104 شركات خضع موظفوها البالغ عددهم 4150 مهندساً وفنياً لدورات تدريبية وتأهيلية، تحت إشراف الهيئة لضمان تقديمهم الخدمة ضمن المعايير والضوابط العالمية التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز الأمن والأمان، وخفض معدلات الجريمة والوصول بالمجتمع إلى بر الأمان.

وأشار إلى أن هذا العدد من الكاميرات شمل المحال التجارية والمستشفيات والمساجد ودور العبادة والفنادق والأبراج والمجمعات السكنية والتجارية وغيرها، لافتاً إلى أن الهيئة تستهدف الوصول إلى 150 ألف كاميرا مراقبة في رأس الخيمة مع حلول نهاية العام الجاري.