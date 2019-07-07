إطلاق الدورة الثانية لمبادرة «مبتكرون دون 35» نوفمبر المقبل في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل، بالشراكة مع مؤتمر «إيمتيك مينا» للتقنيات الناشئة، تشكيل لجنة تحكيم الدورة الثانية من جائزة المبتكرين الشباب، دون 35 عاماً، التي سيتم تنظيمها في دبي خلال نوفمبر المقبل، بالتعاون مع «إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية»، وبمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء والمتحدثين والمتخصصين في مختلف مجالات التقنيات الناشئة.

وتهدف المبادرة، التي أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، دورتها الأولى في يوليو 2018، إلى إبراز جهود وإنجازات أصحاب الابتكارات ممن لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً، والاحتفاء بإسهاماتهم في إيجاد حلول جديدة ومستقبلية.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل عبدالعزيز الجزيري، أن تنظيم هذا الحدث العالمي في دبي، يسهم في تعزيز الجهود، لاستقطاب الخبرات والمواهب الشابة في مختلف القطاعات المستقبلية، ودعم مسيرة تبني الابتكار والتقنيات الناشئة لتطوير حلول استباقية مبتكرة، إضافة إلى توفير الفرصة للشباب العربي، لعرض أفكارهم أمام المتخصصين والشركات العالمية والجهات الحكومية.

وقال الجزيري: «توفر هذه المبادرة منصة عالمية لإبراز قصص نجاح المبتكرين العرب في تطوير التقنيات الناشئة، وقدرتهم على مواكبة التغيرات المتسارعة، والإسهام بشكل إيجابي في مسيرة التنمية الحضارية العالمية».

وأكد أعضاء لجنة التحكيم أهمية الجائزة في تحفيز العقول العربية الشابة على تبني أساليب تفكير خلاقة في تصميم الحلول والمبادرات المستقبلية الهادفة إلى تحسين حياة الأفراد والمجتمعات، وقال عادل الزرعوني إن «هذه المبادرة تساعد على الاحتفاء بالتقدم المستمر لقطاعات التكنولوجيا في العالم العربي، وتلعب دوراً مهماً في توفير الفرص للمبتكرين الشباب في منطقتنا».

وأشارت فاطمة الهملان إلى ضرورة التركيز على المشروعات والابتكارات المتميزة التي سيقدمها الشباب الموهوبون، الذين كرسوا حياتهم في البحث والتطوير اللازمين لابتكار تكنولوجيات ملهمة من شأنها أن تغير العالم.