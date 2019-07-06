بلدية مدينة أبوظبي تنفذ مشروع تأهيل منطقة الألعاب في حديقة المدينة بكورنيش أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ الامارات اليوم

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة أعمال إعادة تأهيل منطقة الألعاب في حديقة المدينة بكورنيش أبوظبي أمام مبنى غرفة تجارة أبوظبي.

وأكدت البلدية أن هذا المشروع يأتي ضمن إطار الحرص على توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال، وتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع، حيث بلغت تكلفة المشروع حوالي 333,000 درهم، وتضمنت أعمال التأهيل توريد وتركيب معدات ألعاب جديدة تخدم مختلف الفئات العمرية، وقد تم اختيار معدات الألعاب وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، كما أن الألعاب مصنعة من مواد مستدامة وصديقة للبيئة كالأخشاب الطبيعية. وبالإضافة إلى ذلك تم استخدام رمال الشواطئ في أرضية منطقة الألعاب وذلك لتوفير السلامة والمتعة لمستخدمي منطقة الألعاب.

واشتمل المشروع على تركيب سياج حول منطقة الألعاب لحماية الأطفال، و صيانة أنظمة الإنارة، وتركيب مقاعد للجلوس، و سلال للنفايات، وصيانة المسطحات الخضراء حول منطقة الألعاب، وربط ممرات المشاة مع بعضها البعض لتسهيل الحركة لمرتادي منطقة الألعاب.

و تأتي افتتاح موقع الألعاب استكمالا للمناطق التي تم تأهيلها و افتتاحها في العامين 2019 و 2018 ، حيث بلغ عدد مناطق الألعاب التي تم تأهيلها 30 موقعاً، منها 9 مواقع في كورنيش أبوظبي، و 21 موقعاً في حدائق الأحياء السكنية داخل جزيرة أبوظبي، وقد انعكس ذلك إيجابيا، حيث ازداد عدد مستخدمي مناطق الألعاب في كورنيش أبوظبي وحدائق الأحياء السكنية، كما أن هنالك 16 منطقة ألعاب سيتم تأهيلها و الانتهاء منها في الربع الرابع من العام الجاري.