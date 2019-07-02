«تعاونية الشارقة» توفر أغذية لمرضى السكري والحساسية

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكد رئيس الموارد البشرية، في جمعية الشارقة التعاونية، هلال المحرم، أن الجمعية وفّرت منتجات غذائية لمن يعانون حساسية القمح ومرضى السكري، بمواصفات عالمية وصحية، لتلبية احتياجاتهم، في فرعين للجمعية بمنطقة القراين والسويحات، وعلى مدى ثلاثة أيام وهي السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

وبين المحرم أن بعض المنتجات التي توفرها الجمعية من الخبز بنوعيه العربي والشرائح وغيرها لوحظ وجود فائض بها، ويتم الاستغناء عنها وإتلافها، لأنّ لها وقتاً وتاريخ صلاحية محدداً، ما جعل إدارة الجمعية تحدد مواعيد معينة لتوفيرها لمن يريدها ويعاني الحساسية في أيام محددة وثابتة خلال كل أسبوع وفي ثلاثة أيام حتى يتم تقديمها للزبائن طازجة باستمرار دون انقطاع.

وأوضح أن الجمعية على استعداد تام لتلبية طلبات المواطنين والمقيمين ورواد جمعية الشارقة التعاونية الجديدة وتوفير جميع الأغذية وأصنافها لمن يحتاج إليها، إذ إن لديها موردين قادرين على تلبية الطلبات المتزايدة في حال دعت الحاجة إلى ذلك، مبيناً أن كُلفة هذه المواد الغذائية مرتفعة، وتحتاج إلى معامل خاصة، ولذلك تلجأ الجمعية إلى الموردين.