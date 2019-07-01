«تعاونية الشارقة» توفر أغذية لمرضى السكري والحساسية

المصدر: ‏محمد الرفاعي – الشارقة

أكد رئيس الموارد البشرية، بجمعية الشارقة التعاونية، هلال المحرم، أن الجمعية وفرت منتجات غذائية لمن يعانون من حساسية القمح ومرضى السكري، بمواصفات عالمية وصحية، لتلبية احتياجاتهم، في فرعين للجمعية بمنطقة القراين والسويحات، وعلى مدى ثلاث أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

وبين المحرم أن بعض المنتجات التي توفرها الجمعية من الخبز بنوعيه العربي والشرائح وغيرها لوحظ وجود فائض بها، ويتم الاستغناء عنها وإتلافها، لأن لها وقت وتاريخ صلاحية محدد، ما جعل إدارة الجمعية تحدد مواعيد معينة لتوفيرها لمن يريدها ويعاني من الحساسية في أيام محددة وثابتة خلال كل أسبوع وبثلاث أيام حتى يتم تقديمها للزبائن طازجة وباستمرار دون انقطاع.

وأوضح أن الجمعية على استعداد تام لتلبية طلبات المواطنين والمقيمين ورواد جمعية الشارقة التعاونية الجديدة وتوفير جميع الأغذية وأصنافها لمن يحتاجها، إذ أن لديها موردين قادرين على تلبية الطلبات المتزايدة في حال دعت الحاجة لذلك، مبيناً بأن تكلفة هذه المواد الغذائية مرتفعة، وتحتاج لمعامل خاصة، ولذلك تلجأ الجمعية للموردين.