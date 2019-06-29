«اجتماعية الشارقة» تحل المشكلات الأسرية داخل المنازل

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أفادت مديرة إدارة التثقيف الاجتماعي بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، مريم القصير، بأن الدائرة بصدد إطلاق برنامج توعوي جديد، يشمل الأسر التي لديها مشكلات اجتماعية داخل المنازل، لتوعيتها وإرشادها بأهمية تعزيز لغة الحوار والتفاهم داخل بيوتها، لافتة إلى أن البرنامج يستهدف 100 أسرة خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأوضحت القصير لـ«الإمارات اليوم» أن الدائرة اعتمدت خطط البرنامج واستراتيجياته، وسيتم تنفيذه قريباً، مشيرة إلى أن التوعية داخل البيوت تعد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدولة، لافتة إلى أن عدد الأسر المستهدفة قد يزيد على 100 أسرة، ويعتمد ذلك على وجود الأسر داخل المنازل والتزامها بموعد الزيارات.

وتابعت أن البرنامج يستهدف جميع الأسر التي لديها مشكلات اجتماعية من المسجلين في الدائرة، سواء على مستوى الأفراد أو الأزواج أو المتعسرين مالياً، إذ سيتم تقديم عدد من النصائح والإرشادات لهم عن طريق زيارات ميدانية من قبل مختصين في الدائرة، لإرشادهم في اتباع أسلوب حياة يساعدهم على تجاوز كل التحديات.

وقالت القصير إن الإدارة نفذت منذ بداية العام الجاري نحو 650 برنامجاً توعوياً وتثقيفياً، استفاد منها 7500 شخص من مختلف الفئات العمرية، سواء من الأطفال أو ذويهم، مشيرة إلى أن الإدارة شاركت في العديد من الفعاليات المجتمعية، ونفذت ورشاً متنوعة للطلبة والموظفين والجمهور.

وبيّنت أن الدائرة حرصت على تقديم برامج متنوعة لأكبر عدد ممكن، من خلال تقسيمها العمل إلى أربعة مجالات، هي برامج غرس القيم الأخلاقية النبيلة، وبرامج الوقاية والحماية، وبرامج توعية هادفة، وبرامج تثقيفية في الفعاليات المجتمعية والمهرجانات التي تنظم من قبل الجهات الحكومية في إمارة الشارقة.

وأفادت القصير بأن من أبرز البرامج التي أطلقتها الإدارة حقيبة التخطيط الأسري التي استفاد منها نحو 1000 أسرة، لافتة إلى أن الدائرة تهدف من خلالها إلى ترسيخ قيم التوعية المجتمعية من خلال التثقيف البنّاء الذي يعزز نشر ثقافة حماية حقوق الزوجين والأطفال، ورفع المستوى المعرفي لدى أفراد الأسرة بمختلف الفئات العمرية، وللحد من انتشار الظواهر والمشكلات، قامت بخطوات استباقية ووقائية عن طريق محاور عدة وأهداف محددة داخل الحقيبة، يتم اتباعها لتجاوز التحديات التي تحدث للأسرة مستقبلاً.

وأشارت إلى برنامج جديد تم إطلاقه أخيراً، يعنى بأصحاب الهمم، عبر تقديم برامج إرشادية وتثقيفية تجعلهم ينخرطون في المجتمع، ويتجاوزون التحديات الاجتماعية التي تصادفهم، مشيرة إلى أن الإدارة بصدد إطلاق برنامج يعنى بالمرضى النفسيين خلال الفترة المقبلة، كونها فئة مهمة في المجتمع.

1000

أسرة استفادت

من برنامج حقيبة التخطيط

الأسري.