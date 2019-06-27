شرطة الشارقة تنظم ندوة توعية بأضرار التعاطي

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

شهد نائب قائد عام شرطة الشارقة، العميد عبدالله مبارك بن عامر، أمس، الندوة الحوارية للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تنظمها إدارة شرطة المنطقة الشرقية بعنوان «أسرتنا هي مستقبلنا.. لا للمخدرات»، بهدف تحقيق رؤية وزارة الداخلية في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، ومن منطلق الإيمان بأن المجتمع جزء لا يتجزأ من عمل جهاز الشرطة.

وأدار الجلسة الإعلامي أحمد سلطان، من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وتضمنت ثلاث أوراق عمل، قدّم الأولى رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج خليفة للتمكين، الدكتور المستشار إبراهيم الدبل، وقدّم مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، المقدم ماجد سلطان العسم، الورقة الثانية، وقدّم الورقة الثالثة مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والتوعية والعلاقات العامة لمركز إرادة للعلاج والتأهيل، محمد الأنصاري.

وتخللت الجلسة مشاركات ومداخلات الحضور، إلى جانب الرد على التساؤلات، والاستفسارات التي طرحها عدد من المشاركين من جانب مقدمي الأوراق.

وعلى هامش الندوة، اطلع العميد عبدالله مبارك بن عامر، والمشاركون في الملتقى على المعرض المصاحب للملتقى، والذي يحتوي على نماذج حية للمواد المخدرة وآثارها السلبية على المتعاطين من أفراد المجتمع.