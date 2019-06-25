بالفيديو.. وزير "التوطين" يجري مقابلة عمل لمواطنة خلال معرض توظيفي بأبوظبي

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

انطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتوظيف المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، وذلك في إطار مبادرة مسرعات الظفرة للتوطين في إمارة أبوظبي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي. نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتوفير ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مستوى الإمارة.

وتفقد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أروقة المعرض التوظيفي وتحدث مع مسؤولي الشركات المشاركة، كما تحدث مع عدد من الشباب الباحثين عن عمل، مطالباً إياهم بالتحلي بالصبر والحرص على تطوير خبراتهم.

وخلال تفقده إحدى المنصات التي تعرض وظائف، قام بالتحدث مع إحدى الفتيات الباحثات عن عمل، فيما يشبه مقابلة عمل، ثم تحدث مع مسؤولي المنصة مطالباً إياهم بمساعدة الشباب الباحثين عن عمل خلال المقابلات الوظيفية.

ويستهدف اليوم التوظيفي المفتوح، الذي ستمتد فعالياته من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، في مركز أبوظبي للمعارض (أدنيك)، توظيف 518 مواطناً ومواطنة في قطاعات اقتصادية حيوية، حيث ستتوافر العديد من الشواغر لمؤهلات مختلفة، بينها نحو 300 وظيفة فنية لحملة مؤهل الثانوية العامة، في مجالي الصيانة والعمليات، بجانب 20 وظيفة أخرى لنفس المؤهل في قطاع الأمن.

كما ضمت قائمة الوظائف المتاحة في اليوم التوظيفي، 30 وظيفة ضمن برنامج خريج إداري، و24 وظيفة ضمن برنامج الطيارين المتدربين، جميعها لحملة البكالوريوس، بجانب وظائف أخرى في قطاعات مثل الخدمات والتسويق والمبيعات والموارد البشرية وإدارة المشاريع وإدارة المواقع والبرمجة والاتصالات والتدقيق ومراقبة الجودة والصحة والسلامة والبيئة والسياحة والفندقة، بجانب وظائف في قطاع الهندسة الإنشائية وأخرى في مجال المحاسبة.