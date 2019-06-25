بلدية الشارقة تنتهي من التعامل مع آثار حالة الطقس التي شهدتها الدولة

المصدر: الإمارات اليوم ـ الشارقة

أعلنت بلدية مدينة الشارقة انتهاء فرق العمل من التعامل مع الآثار المترتبة على الحالة الجوية الغير مستقرة والتي سادت الدولة نهاية الأسبوع الماضي حيث بذلت جهوداً كبيرة في التعامل مع تجمعات الأمطار وزراعة العديد من الأشجار لتحل محل المتكسرة منها بفعل الرياح القوية، في إطار جهود البلدية بزيادة الرقعة الخضراء من خلال زراعة الأشجار وخصوصاً النخيل والتي توليها البلدية أهمية كبيرة كونهاً تشكل تاريخاً عريقاً في الإمارة وتزيّن مختلف شوارعها ومناطقها.



وأكد ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة ورئيس لجنة طوارئ الأمطار أن فرق العمل استعدت جيداً للتعامل مع تقلبات الطقس فور بدايتها من خلال اللجان الثلاث التي تم تشكيلها في وقت سابق، ومتابعة جميع البلاغات والملاحظات التي ترد من الجمهور من خلال هذه اللجان وفرق عمل وكوادر مؤهلة، ورصد معدات جديدة ومواجهة كل تحديات العمل والتغلب عليها من خلال الجهود الكبيرة لفرق العمل، للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات وتعزيز انسيابية حركة السير في مختلف الشوارع وتقديم الدعم اللازم للقاطنين والزوار.



من جانبه أوضح سعادة المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة في بلدية مدينة الشارقة أن الحالة الجوية التي سادت خلال نهاية الأسبوع الماضي تركت العديد من الآثار كتجمعات المياه في بعض المناطق وتكسّر بعض الأشجار بفعل الرياح القوية وعلى الفوزر باشرت فرق العمل بالتعامل معها وتوفير المعدات اللازمة لسحب المياه من الشوارع مباشرة وإزالة الأشجار المتكسرة، وبعد انتهاء حالة الطقس وّفرت البلدية أشجاراً أخرى وتمت زراعتها بدلاً من التي تأثرت بفعل الرياح وقد توفيرها جميعها من مشاتل البلدية.