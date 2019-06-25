بلدية دبي تؤكد صعوبة تغيير مواعيد عمل شركات النفايات في «الخليج التجاري»

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أكدت بلدية دبي صعوبة تغيير موعد عمل شركات جمع النفايات في منطقة الخليج التجاري، لاعتبارات عدة، بينها إنهاء المطاعم والمحال التجارية أعمالها في وقت متأخر، ما يصعب جمع نفاياتها عند تعديل مواعيد العمل، كما يطالب سكان بالمنطقة.

وقالت إدارة النفايات بالبلدية لـ«الإمارات اليوم»، رداً على شكوى نشرتها الصحيفة بشأن عمل شركات جمع النفايات في منطقة الخليج التجاري في وقت غير مناسب، نظراً لإحداث السيارات التابعة لها ضجيجاً يوقظ السكان من النوم، إنه بعد التحقيق وجمع المعلومات، توصلت البلدية إلى أن صاحب الشكوى يقطن في برج «اتريا»، الذي تديره شركة «ديار»، ويتم تفريغ حاويات النفايات المخصصة له بين الـ10 والـ11 صباحاً، بواسطة شركة «بيئة»، مشيرة إلى أن هذا البرج يقع بالقرب من برج «تشرشل»، الذي تديره شركة «استيكو»، ويتم تفريغ حاويات النفايات المخصصة له بين الساعة الـ10 والـ11 مساءً، بواسطة شركة «إمداد».

وأضافت أن المشكلة تكمن في طلب استبدال مواعيد تفريغ النفايات من بعض قاطني برج «اتريا»، لحاويات برج «تشرشل» من الفترة المسائية إلى الفترة الصباحية، مشيرة إلى أن إدارة البرج أفادت بأنها استبدلت مواعيد التفريغ ثلاث مرات من قبل.

وأوضحت أن إدارة برج «تشرشل» أكدت أن هناك صعوبة في تغيير مواعيد تفريغ الحاويات للفترة الصباحية، بدلاً من المسائية، لاعتبارات عدة، منها أن البرج يتكون من مبنيين، أحدهما سكني والآخر تجاري، يوجد به عدد من المطاعم والمحال التجارية والشركات، التي يصعب تأجيل جمع نفاياتها إلى اليوم الثاني، ومن ثم فإجراء عمليات التفريغ للنفايات في مدخل المواقف صباحاً يسبب ازدحاماً مرورياً.