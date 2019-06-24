815 فرصة عمل جديدة متاحة في أبوظبي غداً

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين غداً، يوماً مفتوحاً لتوظيف المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل في منطقة الظفرة، وذلك في إطار مبادرة تسريع التوطين بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي. نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتوفير ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مستوى الإمارة.

ويستهدف اليوم التوظيفي المفتوح – الذي ستمتد فعالياته من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، في مركز أبوظبي للمعارض (أدنيك) – توظيف 815 مواطناً ومواطنة في قطاعات اقتصادية حيوية، حيث ستتوافر العديد من الشواغر لمؤهلات مختلفة، بينها نحو 300 وظيفة فنية لحملة مؤهل الثانوية العامة، في مجالي الصيانة والعمليات، بجانب 20 وظيفة أخرى لنفس المؤهل في قطاع الأمن.

كما ضمت قائمة الوظائف المتاحة في اليوم التوظيفي، 30 وظيفة ضمن برنامج خريج إداري، و24 وظيفة ضمن برنامج الطيارين المتدربين، جميعها لحملة البكالوريوس، بجانب وظائف أخرى في قطاعات مثل الخدمات والتسويق والمبيعات والموارد البشرية وإدارة المشاريع وإدارة المواقع والبرمجة والاتصالات والتدقيق ومراقبة الجودة والصحة والسلامة والبيئة والسياحة والفندقة، بجانب وظائف في قطاع الهندسة الإنشائية وأخرى في مجال المحاسبة.

ودعت الوزارة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة في اليوم المفتوح الذي سيقوم خلاله مسؤولو 18 شركة مشاركة في الفعاليات، بإجراء مقابلات وظيفية مباشرة مع الباحثين عن العمل، الأمر الذي سيعزز فرص حصولهم على الوظائف المناسبة التي تطرحها الشركات من خلال تلقي عروض العمل او ابرام العقود بشكل فوري، مشددة على ضرورة الالتزام بإحضار الهوية الأصلية والسيرة الذاتية.

وتدير وزارة الموارد البشرية والتوطين، أيام التوظيف المفتوحة التي تنظمها مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص من خلال 4 مراحل تشمل مرحلة الإرشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاع المستهدف والوظائف المطروحة والتأكد من جاهزيته للمقابلة الوظيفية، ومن ثم تسجيل الباحثين عن العمل من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن العمل اختيار فرص وظيفية من الشواغر المطروحة، تليها مرحلة تهيئة الباحث عن العمل لإجراء المقابلة الوظيفية وهي المرحلة الأخيرة.

وبحسب الوزارة فإن شهر مايو الماضي، شهد طرح 1052 وظيفة شاغرة للمواطنين الباحثين عن عمل، في 15 فعالية من "الأيام المفتوحة للتوظيف"، في كلٍّ من مركز سعادة المتعاملين (توطين دبي)، ومركز توطين أبوظبي في منطقة مصفح، ومدينة العين، وعجمان، ورأس الخيمة.