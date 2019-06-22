«الأرصاد»: استمرار «مؤقّت» للأمطار وانخفاض «الحرارة» اليوم

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أرجع المركز الوطني للأرصاد حالة التقلبات الجوية، المتمثلة في سقوط أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة، والتي شهدتها بعض إمارات الدولة أمس، إلى التقاء كتلتي رياح إحداهما باردة قادمة من البحر، والأخرى ساخنة قادمة من اليابسة، ما أدى إلى تكوّن المزيد من السحب الركامية، التي سرعان ما تحولت إلى أمطار.

وأوضح المركز، لـ«الإمارات اليوم»، أن الدولة تعرضت، خلال فترة الظهيرة أمس، لرياح شمالية غربية نشطة وباردة على البحر، كانت محمّلة بالرطوبة، وبمجرد دخولها إلى المناطق اليابسة التقت برياح أخرى شرقية، فصارت كتلتين: الأولى رطبة وباردة، بينما الثانية دافئة، ما أسفر عن تكوّن الكثير من السحب الركامية وتكثّف الرطوبة، خصوصاً مع وجود منخفض جوي سطحي، أوجد تيارات هوائية أدت إلى سقوط الأمطار في مناطق ساحلية متفرقة من الدولة، بدأت في دبي وامتدت إلى المدن الساحلية في الشارقة وعجمان وأم القيوين.

وأشار المركز إلى أن الأماكن التي تعرضت لسقوط أمطار، خلال فترة الظهيرة وحتى قبل غروب الشمس أمس، شهدت كذلك انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة تخطى 10 درجات مئوية خلال سقوط الأمطار، متوقعاً أن تتكرر هذه التقلبات الجوية اليوم خلال فترة الظهيرة وحتى حلول الغروب كذلك.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم، في بقية الأنحاء، صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، كما يظل رطباً ليلاً حتى صباح السبت المقبل على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح أن الطقس غداً سيستمر صحواً إلى غائم جزئياً أحياناَ، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، بينما يكون رطباً ليلاً وحتى صباح الإثنين الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، على أن تكون الرياح شمالية غربية وجنوبية شرقية على المناطق الشرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتراوح سرعتها بين 18 و28 كم/‏‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏‏س على البحر، الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الإثنين المقبل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، ورطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء الباكر على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، وجنوبية شرقية على المناطق الشرقية.