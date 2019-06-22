«التنمية الأسرية» تعزز التسامح بـ «حياتنا قرارنا»

المصدر: إعداد : محمد عبدالعاطي

تنظّم مؤسسة التنمية الأسرية، خلال شهر أكتوبر المقبل، بمنطقة الظفرة، دورة جديدة من برنامج «حياتنا قرارنا»، بهدف تعزيز قيم التسامح، والعلاقات الإيجابية داخل المجتمع.

وأفادت المؤسسة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، بأن البرنامج يهدف إلى زيادة مهارات المشاركين في تلبية الاحتياجات من العلاقات الاجتماعية واستراتيجيات التسامح والاعتذار، وتنمية الشعور الإيجابي، وبناء العلاقات السليمة مع الآخر، إضافة إلى زيادة وعي المشاركين تجاه تفهّم تأثير الاحتياجات من العلاقات الاجتماعية والحميمية على أفكار وسلوك ومشاعر الأفراد، ودورها في توثيق بناء العلاقات بين الأفراد.

ويتضمن البرنامج تقديم ورش تفاعلية بأساليب متنوعة تتناسب والفئة المستهدفة من كل ورشة، وصمم خصيصاً ليكون برنامج مساعدة ذاتية لمساعدة الأفراد على تحسين علاقاتهم مع الأسرة والأقارب والأصدقاء وزملاء العمل والدراسة وغيرهم، إضافة إلى تمكينهم من تطوير مهاراتهم الاجتماعية، واكتساب المهارات اللازمة لإدارة علاقاتهم والتحكم في مشاعرهم وانفعالاتهم (الجانب العاطفي من الذات)، لتحقيق أعلى درجات الاتصال الفاعل بين القلب والعقل، لبناء الثقة بالذات، وتوفير أسلوب الحياة والعلاقات التي تمنح النفس قوة الطمأنينة.