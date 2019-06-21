مواطنون يبتكرون آلية لإيقاف السيارة حال تعطّل مثبّت السرعة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

ابتكر ثلاثة طلاب مواطنين يدرسون في معهد التكنولوجيا التطبيقية، آلية للطوارئ تعمل تلقائياً على تشغيل إشارة الطوارئ عند تعطّل مثبّت السرعة، وتتيح التحكم التلقائي في السيارة، وخفض السرعة بصورة تدريجية حتى تتوقف المركبة.

وحصل الطلاب: منصور اليوحه، وعبدالله العوضي، وسعود الهاشمي، من خلال ابتكارهم، على المركز الأول في مسابقة «بالعلوم نفكر»، على مستوى الدولة، في فئة أنظمة المواصلات وسلامة الطرق.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»: «إن الآلية عبارة عن جهاز يتم تركيبه في السيارة، ويفصل السيارة بشكل أوتوماتيكي عند تعطّل مثبّت السرعة، ويتمثل الابتكار في دائرة إلكترونية تربط بين بطارية السيارة ومضخة البترول، وفي حال عدم تمكن السائق من خفض السرعة، يضغط على زر تشغيل الجهاز ليفصل مضخة البترول، ما يؤدي إلى توقف إجباري للمركبة».

وأشار الطلبة إلى أن «الآلية بها خاصية التواصل مع الشرطة بمجرد ضغط الزر، إذ يتم إرسال رسالة للشرطة بمكان السيارة، وفصل كهرباء المركبة لإيقاف ضخ البترول وإطفاء المحرك، لتبدأ سرعة السيارة في الانخفاض حتى تتوقف»، لافتين إلى أن «الآلية تضم أجهزة للاستشعار، ونظام تحديد المواقع GPS، وشريحة هاتف، وشاشة LCD لإظهار إشارة على الفور بمجرد استشعار خلل».

وقالوا: «يبدأ عمل الآلية بمجرد تعطّل مثبّت السرعة، إذ تقوم آلات الاستشعار بتحديد العطل، وتحذير السائق من وجود خلل في التحكم بسرعة السيارة»، لافتين إلى أن «الآلية تطلق إنذاراً صوتياً لتنبيه السائقين الآخرين ومستخدمي الطريق، بوجود عطل في هذه المركبة».