كاميرات مراقبة داخل مركبات الأجرة في مصفوت

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة المواصلات العامة في عجمان عن تركيب كاميرات مراقبة داخل مركبات الأجرة في منطقة مصفوت، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع وتعزيز دورها، وتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة التي تنشدها من خلال رصد سلوكيات السائقين، وضمان التزامهم بمعايير القيادة، والأداء المهني الذي يتطلبه التعامل مع الجمهور المستهدف. وأفاد المدير التنفيذي لقطاع العمليات في «مواصلات عجمان»، عمر محمد لوتاه، بأن الكاميرات التي تم تركيبها في مركبات الأجرة التابعة لشركات الامتياز، يسهل الرجوع إليها في حال وجود تجاوزات أثناء الرحلات، ما يقلل عدد الشكاوى، ويحفز السائقين على التميز الذي وضعته المؤسسة ضمن أهم أولوياتها التي تضمها أجندتها الاستراتيجية الرامية لتحقيق رؤيــــــــة عجــــــــــــــمان 2021.

وأكد أن المؤسسة تعمل على رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق نقل آمن مستدام ومتطور، من خلال الاستعانة بكل الوسائل الحديثة وتكنولوجيا الاتصال والمتابعة، لضمان تأدية الخدمات بأداء متميز، ما يعزز ضمان الجودة والسلامة وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور. وأضاف لوتاه أن المؤسسة تسعى إلى توفير الراحة والأمان لمتعامليها مستخدمي مركبات الأجرة في عجمان، من خلال إضافة أحدث وسائل التقنية والأساليب المتطورة، بهدف تحقيق أعلى نسبة رضا عن خدماتها في مجال النقل والمواصلات.