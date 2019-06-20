المصدر: الامارات اليوم

إنارة

قال سكان في عجمان إن أعمدة الإنارة تبقى مضاءة في بعض الشوارع والأحياء السكنية خلال ساعات النهار، الأمر الذي تكرر غير مرة، مطالبين بمعالجة الأمر ترشيداً للاستهلاك.

حافلة

شكا ولي أمر إهمال مشرفة حافلة مدرسية في الساحل الشرقي، بعد نسيان ابنه في الحافلة وانتباه قائد الحافلة له في اللحظات الأخيرة قبل خروجه من الحافلة، ما تسبب في قلق الوالدين اللذين كانا في المدرسة للسؤال عن سبب تأخر ابنهما في العودة للمنزل لأكثر من ساعتين.

خطأ

انتقد أولياء أمور طلبة، في مركز تنمية القدرات لذوي الاحتياجات الخاصة، وجود خطأ إملائي في اسم المركز المدوّن على الحافلة المخصصة لنقل أبنائهم، كما طلبوا تغيير اسم المركز بشكل عام، ليصبح مركز تنمية القدرات لأصحاب الهمم، تنفيذاً لتعليمات الحكومة بتغيير مسمى ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أصحاب الهمم.

مواقف

يواجه مرتادو قسم الطوارئ، بمستشفى «ثومبي» في عجمان، أزمة في مواقف السيارات، نظراً لنقص عدد المواقف، فضلاً عن حجز مواقف خاصة لعملاء أحد البنوك المجاورة.

إنترنت

شكا سكان في مجمع رمرام السكني بدبي لاند، ضعف وانقطاع خدمة الإنترنت، وبالذات في أيام الإجازات. ورغم وعود شركة «دو» المقدمة للخدمة بالعمل على حل المشكلة، فإن شيئاً لم يتغير.

قمامة

طالب سكان بمنطقة الخليج التجاري في دبي، بإلزام شركات جمع القمامة ببدء عملها بعد الساعة السادسة، نظراً لأن بعضها يبدأ مبكراً جداً، وتحدث السيارات التابعة لها أصواتاً مزعجة وتوقظ السكان من النوم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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