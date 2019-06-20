منصور بن محمد: ماضون بثقة لجعل دبي صديقة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، أن الاهتمام والالتزام الجاد الذي أبدته كل الجهات المعنية في إمارة دبي قد أتى ثماره في الإنجازات الملموسة التي حققتها استراتيجية دبي للإعاقة 2020، والتي جسدت في مجملها رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مشيراً إلى نجاح مبادرة «مجتمعي مكان للجميع» في تعزيز الوعي المجتمعي تجاه أصحاب الهمم وحقوقهم، كما لعبت دوراً بارزاً في تغيير نظرة المجتمع لهم ليكونوا أفراداً منتجين ومتفاعلين مع سائر أفراد المجتمع.

وشدّد سموه: «ماضون بثقة لتحقيق رؤيتنا في جعل دبي صديقة لأصحاب الهمم»، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل على توفير وتمكين مقومات الحياة الكريمة لأصحاب الهمم بما يواكب التطلعات الطموحة للقيادة والرامية إلى الوصول بدبي إلى المراكز الأولى عالمياً في تعزيز فرص دمج أصحاب الهمم في مختلف الأنشطة الحياتية والمجتمعية وضمان العيش الكريم لهم وتوفر الفرص العادلة في كل المجالات، مؤكداً سموه دور استراتيجية دبي للإعاقة في توفير البيئة التشريعية المواتية والارتقاء بالمعايير اللازمة لتحقيق الدمج الكامل لأصحاب الهمم، مثمناً سموه الجهود المبذولة والتعاون المثمر بين الجهات الحكومية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، التي أثمرت عن النتائج الإيجابية التي حققتها الاستراتيجية حتى الآن.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه أمس، اجتماع اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، الذي عقد في بنك الإمارات دبي الوطني، فرع الوصل، بحضور أعضاء اللجنة العليا، حيث استعرض الحضور عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وناقشوا أولويات تطبيق استراتيجية دبي للإعاقة في الفترة المقبلة، ونتائج دراسة منظومة الخدمات والمنافع الاجتماعية لأصحاب الهمم، ومستجدات تأهيل المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية في القطاعين العام والخاص.

وخلال الاجتماع، استعرضت مقرر اللجنة من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بدرية آل علي، مخرجات ورشة عمل الوقوف على مستجدات استراتيجية دبي للإعاقة 2020 وأولويات التطبيق في عام 2019، وذلك لمحاور التوظيف الدامج، والحماية الاجتماعية، والتعليم الدامج، والبيئة المؤهلة، والصحة الدامجة، بالإضافة إلى محور الخدمات والحقوق.

فعن محور التوظيف الدامج، انبثق عن الورشة دليل إرشادي لتوظيف أصحاب الهمم وإطلاق مبادرة «درّب ووظّف»، وفي محور الحماية المجتمعية تم استكمال مبادرة الإسكان الآمن لأصحاب الهمم، ونظام الإبلاغ عن شكاوى وانتهاكات حقوق أصحاب الهمم، فيما اطلع الحضور على خدمة «وصول»، وبرنامج الحوافز ودليل الموردين لتأهيل البيئة الحضرية.

وفي محور الصحة الدامجة، اطلع الأعضاء على سياسة الأجهزة التقنية والطبية المساعدة، أمّا في محور التعليم الدامج، تم تطوير دليل القبول والتقييم وسهولة الوصول لخدمات تعليمية متميزة، ودليل أولياء الأمور لرفع الوعي حول الحقوق والخدمات المتوافرة للطلبة من أصحاب الهمم، وتوفير مسارات للتعليم الدامج، وفي محور الخدمات والحقوق، تم العمل على توعية المجتمع وأصحاب الهمم بالقوانين والتشريعات ذات العلاقة، وحاضنات الخدمات والمعدات المساندة لأصحاب الهمم، والإسراع في تنفيذ خدمة الخط الساخن لأصحاب الهمم.

واستعرضت الشيخة الدكتورة علياء القاسمي، خبير في هيئة تنمية المجتمع، نتائج دراسة منظومة الخدمات والمنافع الاجتماعية لأصحاب الهمم وأُسرهم في إمارة دبي، والمبادرات المقترحة لتجسير الفجوات ضمن نطاق الحماية الاجتماعية، بما يضمن الحياة الكريمة لأصحاب الهمم.

كما طرحت المبادرات المقترحة للتنفيذ التي تتضمن نظام منافع مالية خاصة بالإعاقة، ونظام الإبلاغ عن شكاوى وانتهاكات حقوق أصحاب الهمم، والإسكان الآمن لأصحاب الهمم، ومنصة معلومات أصحاب الهمم.

كما استعرضت مدير إدارة الاستراتيجية والابتكار في مؤسسة حكومة دبي الذكية موزة سويدان، آخر مستجدات مشروع تأهيل وتقييم المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية في القطاعين الحكومي والخاص.

صديق أصحاب الهمم

اطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، على جهود بنك الإمارات دبي الوطني في جعل الفرع الذي عقد فيه الاجتماع سهل الوصول وصديقاً لأصحاب الهمم، شاكراً سموه لجهودهم حيث يعتبر البنك من أوائل الجهات الداعمة لمبادرة مجتمعي مكان للجميع، ويحتضن 23 موظفاً من أصحاب الهمم ضمن فروعه المختلفة، إلى جانب توظيف 62 شخصاً من أصحاب الهمم في الجهات الشركاء للبنك.

- طرح مبادرات حول نظام الإبلاغ عن شكاوى وانتهاكات حقوق أصحاب الهمم.