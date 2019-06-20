الشرطة تكافح الاحتيال الهاتفي بضوابط وقائية

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

ناقشت شرطة أبوظبي الضوابط الوقائية لمكافحة الاحتيال الهاتفي وذلك في اجتماع مشترك مع شرطة دبي، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).

وأكد مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، العميد عمران المزروعي، أهمية مثل هذه اللقاءات لمواجهة الآفات المجتمعية والتصدّي لها.

وأثنى على التعاون والتنسيق الدائم بين شرطة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين، لافتاً إلى العمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأوضح أن شرطة أبوظبي تعمل وفق استراتيجية شاملة، تسعى من خلالها إلى توسيع الخدمات الشرطية، وتطوير العمل الوقائي ضد الجريمة والحد منها، وتوعية المجتمع بمخاطرها، حفاظاً على المقدرات والمكتسبات الوطنية.