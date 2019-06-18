«طرق دبي» تعتمد الخريطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، الخريطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي في الهيئة، التي تمت مواءمتها مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، ووثيقة الخمسين، ودبي الذكية 2021، وكذلك الاستراتيجية الرقمية للهيئة، وتعد الخريطة بمثابة دليل ومنهاج عمل موحد للهيئة فيما يتعلق بتفعيل تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في المراحل المقبلة.

وقال الطاير: «يأتي اعتماد الخريطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي تماشياً مع التوجهات الحكومية لريادة الثورة الصناعية الرابعة من خلال تقديم خدمات الهيئة اعتماداً على حلول الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في ترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات، وتتضمن الخريطة ثلاثة محاور رئيسة هي المجالات التي يتم التركيز عليها وتشمل الحركة المرورية والتنقل في أرجاء دبي، وخدمات التراخيص، وتنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر، وتجربة المتعامل، والخدمات الداخلية، والأصول والصيانة، والمعرفة والابتكار».

وأضاف: «ويركز المحور الثاني على القدرات وهي متطلبات أساسية لنجاح تطبيق الخريطة، وإن المرحلة الأولى بدأت بنشر الوعي بثقافة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز إطار الحوكمة بالتعاون مع دبي الذكية، وتكامل المبادرات مع التوجهات الاستراتيجية الأخرى مثل بلوك تشين وإنترنت الأشياء وإدارة البيانات وعلوم البيانات وغيرها، كما يركز المحور على توفير عدة قدرات مثل: الخطة الشاملة للذكاء الاصطناعي للهيئة، وتطوير المنصة المؤسسية للذكاء الاصطناعي».

وأشار إلى أن ثالث المحاور يركز على مؤشرات أداء الاستراتيجية التي تمت مواءمتها مع أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، الرامية إلى تحقيق الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بنسبة 100% بحلول عام 2031، حيث سيتم قياس مؤشرين استراتيجيين هما نسبة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في خدمات الهيئة وفي تحليل البيانات.

وأوضح الطاير أن الهيئة بدأت مبكراً في توظيف الذكاء الصناعي في المشاريع التي تنفذها، ولعل أهمها مترو دبي الذي يعد أطول مترو دون سائق في العالم، حيث يتم التحكم بتشغيله آلياً من خلال نظام التخطيط والجدولة الآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأن هذا النظام ساهم في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 7%، وتحسين الالتزام بمواعيد الرحلات بنسبة 6.4%، مشيراً إلى أن من المشاريع أيضاً استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في مركز التحكم الموحد للتعامل مع البيانات الضخمة ونظام المحاكاة والتنبؤ بحركة النقل والحشود وخاصية التعلم الذاتي، حيث تم توظيف أدوات ذكية متطورة قادرة على استيعاب 75 مليون سجل بيانات للتنقل يومياً، وساعدت هذه التقنيات الهيئة على تخطيط التنقل الذكي، وتحسين كفاءة النقل، وتحسين تجربة المتعاملين.