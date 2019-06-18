رادارات ذكية في الشارقة تساهم في الحد من التجاوزات وتقليل الضجيج الناتج عن المركبات

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة من خفض معدلات الضجيج والإزعاجات الناتجة عن المركبات في العديد من المناطق السكنية والصناعية والتجارية عبر أجهزة ضبط الضجيج التي تم وضعها مؤخراً.

وأكد مدير ادارة المرور والدوريات المقدم محمد عبدالله علاي أن نشر أجهزة ضبط الضجيج ساهم في تخفيف الازعاج والضجيج الناتج عن أصوات المركبات بصورة غير قانونية على الطرق الداخلية وخاصة في الاحياء والمناطق السكينة، وبالقرب من المدارس ومرافق الخدمات العامة والمستشفيات، والحد من ظاهرة الضجيج الذي يصدر عن المركبات، بالاضافة الى قدرة هذه الاجهزة على رصد العديد من التجاوزات والمخالفات التي يرتكبها قائدو المركبات، لقدرته على تسجيل مشاهد حية ومباشرة للأخطاء والتجاوزات التي يرتكبها السائقون.

وأضاف مدير ادارة المرور والدوريات أن هذه الأجهزة تستخدم أحدث الأنظمة للحفاظ على البيئة، والحد من التلوث السمعي، على نحو يسهم في الحد من الضجيج الناتج عن المركبات، وتحقيق السلامة المرورية المستدامة بالإمارة.

ولاقت هذه الاجهزة الذكية استحسانا كبيرا من قبل كافة أفراد الجمهور وقاطني المناطق السكنية، شاكرين الجهود التي تقوم بها شرطة الشارقة في حفظ الأمن والأمان.