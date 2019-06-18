«كهرباء دبي» تفوزبجائزة «المرونة المؤسسية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية لعام 2019 من مجلة «CIR» البريطانية الرائدة في مجال استمرارية الأعمال والتأمين والمخاطر، وتُعد الهيئة المؤسسة الخدماتية الوحيدة على مستوى العالم التي تفوز بهذه الجائزة المرموقة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير: «حصول الهيئة على هذه الجائزة يؤكد ريادتها العالمية في مجال استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر والمرونة المؤسسية في إطار رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة».

وأضاف الطاير: «نحرص على توفير التدريب اللازم لموظفي الهيئة في مجالات إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال لتعزيز قدراتهم في تحديد المخاطر ووضع الخطط الاستباقية للأزمات لمنع حدوثها أو التخفيف من آثارها في حال حدوثها، لضمان توفير خدمات الكهرباء والمياه لأكثر من 900 ألف متعامل في دبي وفق أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية والجودة».

وأشارت النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة خولة المهيري، إلى أن الهيئة وقّعت اتفاقية للتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير لتطوير معيار «PAS 60518:2020» الخاص بإدارة المخاطر في قطاع الطاقة والمؤسسات الخدماتية، ويُعد أول معيار من نوعه في العالم، وسيُشكل مرجعاً إرشادياً في قطاع الطاقة والمؤسسات الخدماتية.