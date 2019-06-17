عصف ذهني لبحث الاحتياجات المجتمعية في حتا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم مجلس جمان النسائي، في هيئة تنمية المجتمع، ورشة عصف ذهني لبحث الاحتياجات التطويرية المجتمعية لأهالي منطقة حتا، وذلك بهدف طرح مبادرات نوعية وبرامج استجابة سريعة، لتلبية هذه الاحتياجات وتحقيق تقدم ملموس في الخدمات المجتمعية بالمنطقة.

يأتي ذلك، بعد أن كانت الهيئة أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن تشكيل أول مجلس نسائي لأهالي المنطقة، يضم عضوات من الجهات والمؤسسات الحكومية وشخصيات نسائية مؤثرة من حتا، وتترأسه مدير هيئة آل مكتوم الخيرية في حتا موزة خلفان المطيوعي.

واستعرضت ورشة العصف الذهني نتائج الدراسة الاجتماعية التي أجرتها الهيئة لمنطقة حتا، والفرص التطويرية التي أوصت بها الدراسة، حيث تمت مناقشة الحلول والمبادرات المقترحة والمناسبة مع تطلعات أهالي المنطقة بالاستفادة من الخبرة الميدانية لعضوات المجلس النسائي، وبمشاركة خبراء من التخصصات الاجتماعية المختلفة في الهيئة.

وقالت رئيس مجلس جمان النسائي في الهيئة هند مبارك الأحبابي: «نهدف من خلال اللقاء إلى الخروج بتوصيات تقدم استجابة سريعة ونوعية للاحتياجات الاجتماعية لأهالي المنطقة، وبما يتناسب مع أولوياتهم. ونتوقّع أن يسهم وجود المجلس النسائي بحتا في تحقيق الأهداف المرجوة بشكل أفضل».

وبينت أن مشروعات الشباب والتمكين المالي والمهني تُعد من أبرز الموضوعات على قائمة أولويات أهالي حتا، وهو ما يتطلب خطة توعية وتطوير شاملة تتضمن بناء القدرات التعليمية والتوعية المالية وتمكين المرأة وغيرها الكثير.

وألقت رئيس مجلس حتا النسائي موزة المطيوعي كلمة، أكدت فيها أهمية دور المرأة في النهوض بأسرتها ومجتمعها، متوقعة أن يكون للمجلس النسائي خلال أشهر قليلة أثر كبير في الوصول إلى أهالي المنطقة وطرح حلول متناسبة بشكل كامل مع تطلعاتهم.