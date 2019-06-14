الخوري: 80% من تعاملات «المواصلات» إلكترونية

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، المهندس أحمد محمد شريف الخوري، أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في أتمتة أعمالها وخدماتها، إذ تقدم أكثر من 80% منها اليوم إلكترونياً (أون لاين)، وتعمل على تسهيل عملية التواصل الإلكتروني المباشر بين المتعاملين والهيئة والرد على استفساراتهم، حول الإجراءات ومتطلبات كل معاملة مباشرة، إضافة إلى تمكينهم من تتبع معاملاتهم بشفافية تامة في جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة، وبما يحقق السعادة والإيجابية للعاملين والمتعاملين. جاء ذلك، خلال افتتاح الخوري مركز خدمة إسعاد المتعاملين الجديد في إمارة الفجيرة، وذلك في إطار خطة تحديث وتطوير مراكز تقديم الخدمة في مختلف مناطق الدولة.

وأكد الخوري أن تدشين مركز خدمة إسعاد المتعاملين بإمارة الفجيرة، يأتي ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى نشر مراكز الخدمة في كل مناطق الدولة، بهدف اختصار المسافات والوقت على المتعاملين من ملاك شركات النقل وملاك السفن وقوارب النزهة.