محمد بن راشد: نشجع شبابنا على دراسة المعلوماتية وعلوم الطاقة والفضاء

المصدر: أبوظبي - وام

أعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن اعتزازه بصروحنا العلمية والأكاديمية والعسكرية الوطنية، التي يتخرج منها شباب من أبناء وبنات الوطن، يحملون على كواهلهم مسؤوليات وواجبات وطنية وأخلاقية وإنسانية من أجل رفعة وطنهم، وإسعاد مجتمعهم، والعمل على ترسيخ نهج ومبادئ الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في التسامح وفهم الآخر واحترام الناس على مختلف أهوائهم ومشاربهم، خصوصاً ممن يعيشون بين ظهرانينا في مجتمع الإمارات المتنوّع الثقافات والأديان.

نائب رئيس الدولة: - «حبكم وإيمانكم بالله عز وجل منصهر بحبكم وولائكم لوطننا العزيز وقيادته المعطاءة». - «نهيئ لشبابنا كل الفرص المتاحة لتشجيعهم على العلم والتعلّم، واكتساب الخبرة والمعرفة».

وقال سموّه، خلال تكريمه شباب الوطن، خريجي الدورة السادسة في كلية الدفاع الوطني بالعاصمة أبوظبي، صباح أمس، بحضور الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: «نحن نفتخر بشبابنا، ونهيئ لهم كل الفرص المتاحة لتشجيعهم على العلم والتعلّم، واكتساب الخبرة والمعرفة في شتى حقول المعرفة، خصوصاً المعلوماتية وعلوم الطاقة والفضاء وغيرها».

وأضاف سموّه: «حبكم وإيمانكم بالله عز وجل منصهر بحبكم وولائكم لوطننا العزيز وقيادته المعطاءة، التي لا تألو جهداً ولا تدخر مالاً إلا سخرتهما في خدمة شعبها وبناء أجيال متسلحة بالعلوم والمعارف، وبإيمانها بقدراتها وتوظيف طاقاتها في سبيل خدمة دولتهم، وإعلاء شأنها في جميع المحافل والأوساط الدولية».

وشاهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور عرضاً مصوراً عن نشأة الكلية، وبرنامج الدراسة الذي نفذه الخريجون من أبناء وبنات الوطن على مدار 46 أسبوعاً، هي مدة الدراسة في الكلية.

وعقب كلمة قائد الكلية وكلمة الخريجين، سلّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشهادات إلى الخريجين

الـ49 الحاصلين على درجة الماجستير وشهادة كلية الدفاع الوطني، من بينهم ضباط في القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وموظفون في مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة.

وهنأ سموّه الخريجين وبارك لهم جدهم واجتهادهم ومثابرتهم في التحصيل العلمي، كي يسهموا في النهوض بمستوى دولتنا على مختلف الصعد، خصوصاً في مجال توظيف مواردنا الوطنية التوظيف الأمثل، لتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة، وتطلعات شعبنا، وأهداف دولتنا العزيزة المتمثلة في التنمية المستدامة في شتى المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية والبشرية وغيرها، وتعزيز روح العمل الجماعي، والتنسيق والتكامل بين مختلف مؤسساتنا الوطنية، لما فيه حماية مصالح وطننا العليا.

وأكد قائد الكلية، اللواء ركن طيار رشاد محمد سالم السعدي، في كلمته، أن «كلية الدفاع الوطني تواكب العصر بكل متطلباته وتستشرف المستقبل»، مضيفاً أنها «أصبحت تتبوأ مكانة مرموقة على خارطة العلوم والدراسات الاستراتيجية التي تُعنى بالأمن الوطني. كما أنها تعمل من خلال مناهجها الدراسية وبرنامجها التدريسي على مد جسور الفكر الاستراتيجي مع الآخرين، لفهم أسسس التحليل والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة وتوظيف موارد الدولة، من أجل حماية مصالحها الوطنية ومصالح شعبنا العليا».

ولفت إلى أن «الكلية توفر بيئة تعليمية تفاعلية، وتعمل على تحقيق أهدافها في سبيل تطوير القيادات الوطنية الشابة، التي اكتسبت من خلال التحاقها للدراسة في الكلية مهارات البحث والتحليل والنقد والتقييم، إلى جانب مهارات الحوار، كي يكونوا ضمن حلقات المنظومة الوطنية لصناعة القرار في الدولة، والمشاركة الفاعلة في التخطيط ورسم وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية».

ودعا الخريجين إلى التنسيق في ما بينهم، كل من موقعه، وأن يسخّروا جهودهم وعلومهم ويوظفوها في خدمة وطنهم، الذي لا يليق به إلا أن يتوشح بالعز والفخر والأمن والاستقرار والرخاء لشعبه.