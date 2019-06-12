1.3 مليون «دخول ومغادرة» عبر منافذ دبي خلال عطلة العيد

المصدر: وجيه السباعي - دبي

ذكرت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أنها أنجزت مليوناً و302 ألف و460 حركة دخول وخروج عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية في منافذ دبي.

وبيّنت إحصاءات الإدارة أن عدد المسافرين، قادمين ومغادرين، عبر المنافذ الجوية بلغ مليوناً و175 ألف مسافر، في حين بلغ عدد المسافرين عبر المنافذ البرية 113 ألف مسافر، وبلغ عدد المسافرين عبر المنافذ البحرية 14 ألفاً و460 مسافراً.

وتابعت الإدارة أن عدد مستخدمي البوابات الذكية، المنتشرة في صالات المغادرين والقادمين في مطارات دبي، وعددها 122 بوابة، وصل إلى 352 ألفاً و306 مستخدمين. وكشفت البيانات عن ارتفاع عدد مستخدمي البوابات الذكية أخيراً، الأمر الذي يشير إلى إقبال الناس على استخدام الخدمات الذكية التي تقدمها الإدارة في مطارات دبي.

وقال مدير عام الإدارة، اللواء محمد أحمد المري، خلال زيارة أجراها إلى قطاع المنافذ الجوية في مطارات دبي، أمس، إن الإدارة اعتمدت جدول مناوبات لإنجاز الخدمات لمراجعيها، خلال أيام العطلة، شمل العاملين في مراكزها الخارجية، مضيفاً أن فريق مركز اتصال «آمر» استمر في متابعة عمله لتلقي مكالمات المتعاملين، خلال العطلة، وتلقى 12 ألفاً و500 مكالمة، تضمنت خدمات الرد الآلي حول بعض الخدمات، ومنها الاستفسار عن المعاملات والمحادثات الإلكترونية.

كما يعمل مركز خدمات المطار في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والعطل الرسمية لتسهيل إجراءات المسافرين، وقد تمكن من تجديد 320 جواز سفر خلال العطلة.

وأكد المري أن «إقامة دبي» تحرص على وضع آليات عمل متكاملة، وفق أفضل الدراسات والممارسات العالمية، لتسهيل حركة المسافرين عبر منافذ دبي، واتخاذ التدابير الأمنية كافة لضمان سلامتهم.

وتفقد المري صالات القادمين والمغادرين في مباني مطارات دبي الدولية، واطلع على استعدادات موظفي جوازات مطارات دبي لإنهاء إجراءات المسافرين.

وشملت الجولة زيارة لمنفذ حتا البري، حيث اطلع على سير العمل في المنفذ والخدمات التي تقدم في مرافقه.

113

ألفاً، عدد المسافرين

عبر المنافذ البرية

في إمارة دبي.