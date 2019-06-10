رخص قيادة المركبات الصادرة في دبي ترتفع إلى 2.6 مليون بنهاية 2018

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي انخفاضاً بنسبة 13.3% في عدد رخص المركبات الصادرة في دبي خلال العام الماضي 2018، مقارنة مع العدد الصادر خلال عام 2017.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، عبدالله يوسف آل علي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «عدد رخص المركبات الصادرة خلال عام 2018 بلغ 118 ألفاً و419 رخصة، منخفضاً عن العام الذي سبقه، الذي صدرت خلاله 136 ألفاً و605 رخص»، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي لرخص المركبات المسجلة في النظام منذ إنشائه وصل إلى مليونين و625 ألفاً و85 رخصة، وذلك حتى نهاية عام 2018.

وتابع آل علي أن عدد رخص القيادة التي أصدرت للنساء بلغ 530 ألفاً و895 رخصة، مقابل مليونين و94 ألفاً و190 رخصة، أصدرت للذكور، وذلك من إجمالي عدد رخص قيادة المركبات المسجلة في النظام، حتى نهاية عام 2018، التي قفز عددها إلى 2.6 مليون رخصة.

وكان عدد رخص القيادة الصادرة في إمارة دبي قد انخفض خلال عام 2011 بنسبة ‬19٪ عن عام ‬2010، الأمر الذي ردته الهيئة آنذاك إلى ارتفاع نسبة المستخدمين لوسائل النقل الجماعي من حافلات وقطارات في دبي، نظراً لسهولة استخدامها، وانخفاض تكاليفها.

وتمثل فئة الموظفين الإداريين النسبة الأعلى من بين الذين يحصلون على رخص القيادة سنوياً، إذ حافظ عددهم على تشكيل نسبة لا تقل عن 36% من العدد الإجمالي، وذلك على امتداد السنوات الأربع الماضية.

وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة أن أربع فئات تحصد العدد الأكبر من رخص قيادة المركبات سنوياً، هي فئة الموظفين الإداريين، وفئة العمال، وفئة المهن العليا، إضافة إلى فئة «لا يعمل».

وكانت الإحصاءات قد أظهرت أن الفئات الأربع تستحوذ على ما يقرب من الـ70% من عدد الرخص الصادرة سنوياً، فيما تأتي فئة العاملين في مهنة السياقة في المرتبة الخامسة من حيث عدد الرخص الصادرة سنوياً.

وتجري الهيئة تحليل النتائج والإحصاءات لرصد العوامل والأسباب التي تساعدها على تطوير برامجها وخططها المتعلقة بتدريب السائقين، ورفع مستواهم، بما يضمن تعلمهم أصول القيادة الآمنة، ويرفع نسبة السلامة المرورية.

وكانت الهيئة قد أعلنت أن نتائج الدراسات التي تجريها أظهرت أنه كلما كان المستوى التعليمي والفكري للمتدرب عالياً، أدى ذلك إلى زيادة نسبة الاستفادة خلال مراحل التدريب، واكتساب المهارات المطلوبة لاجتياز فحص الحصول على الرخصة، وكذلك القيادة لاحقاً بشكل متزن وآمن.

10 دراهم غرامة عن كل شهر تأخير في تجديد الرخصة

تفرض هيئة الطرق والمواصلات في دبي غرامة قدرها ‬10 دراهم عن كل شهر تأخير عن تجديد رخص قيادة المركبات بكل فئاتها، وذلك بعد مرور ‬30 يوماً من انتهاء صلاحية الرخصة، ويمكن تجديد رخص القيادة والملكية عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات، بعد أن وفرت الهيئة هاتين الخدمتين إلكترونياً، بهدف توفير عاملَي الوقت والجهد عبر إعطاء العميل فرصة إنجاز وإتمام معاملاته من دون زيارة المؤسسة.

وكشفت مؤسسة الترخيص في الهيئة أن معدل أسعار دورات تعليم القيادة في المعاهد في إمارة دبي يبلغ 4000 درهم، تتضمن الاختبارات العملية المطلوب اجتيازها للتمكن من الحصول على رخصة قيادة المركبات في دبي، من الفحص الداخلي والفحص التجريبي والفحص النهائي. ويتم إجراء الفحص الداخلي في مرحلة متقدمة من التدريب وقبل الفحص النهائي على الطريق، حيث يتم تقييم المتدرب المتقدم للحصول على رخصة المركبة الخفيفة في قدرته على صف المركبة في الموقف الموازي، والموقف العمودي 90 درجة المعروف بالكراج، وكذلك الموقف الجانبي 60 درجة، إضافة إلى الانطلاق من التلة والفرملة الطارئة.

• 118.4 ألف رخصة قيادة أصدرتها طرق دبي خلال عام 2018.