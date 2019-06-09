شرطة أبوظبي تدعو الأسر لوضع سياج آمن حول أحواض السباحة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي الأسر إلى ضرورة وضع سياج آمن حول أحواض السباحة بالمنازل، يمنع دخول الأطفال، وعمل أرضية مانعة للانزلاق حول الأحواض، تفادياً لحوادث الغرق.

وحثت الراغبين في إنشاء أحواض سباحة، أو الذين لديهم أحواض سباحة في المنازل، على ضرورة الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، موضحة أن حوادث غرق الأطفال في برك السباحة المائية تقع نتيجة عدم تقيد أولياء الأمور بإجراءات واشتراطات السلامة، كما لفتت إلى ضرورة ارتداء معدات السباحة، وتزويد الأطفال بأطواق وأدوات النجاة، وقفل الأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة في المنزل.

واعتبرت شرطة أبوظبي في بيان صحافي أن الإهمال سبب رئيس في حوادث غرق الأطفال، ما يتطلب مراقبتهم من قبل الأسرة، وعدم الانشغال عنهم، والسماح لهم بالسباحة، باتباع الإجراءات الوقائية، بوجود شخص يجيد السباحة ووسائل الإنقاذ.

وأرجعت مسببات غرق الأطفال إلى استخدامهم أحواض السباحة بمفردهم، وإهمال الأسرة لمراقبتهم، وعمق الماء، وعدم الإلمام بالسباحة، والتعرض للانزلاق من الأرضية المحيطة بحوض السباحة، والمباغتة بالمزاح برمي الأطفال بعضهم في الحوض.

وأوضحت أن ترك الأطفال ممن هم دون ثلاث سنوات بمفردهم في مسابح المنازل، أو البنايات والمرافق المختلفة يعرضهم لحوادث الغرق، مؤكدة أهمية أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، حفاظاً على سلامتهم.

وشددت شرطة أبوظبي على منع الأطفال من السباحة بمفردهم في الأحواض أو الشواطئ البحرية، وتعريفهم بمخاطر ذلك، ومراقبتهم وعدم الانشغال عنهم، وتزويدهم بأطواق وأدوات النجاة وقفل الأبواب المؤدية الى الأحواض.