"المشترى" يظهر في سماء الإمارات الاثنين المقبل

المصدر: احمد عابد - ابوظبي

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ابراهيم الجروان ان يتمكن سكان الامارات والعالم من مشاهدة كوكب المشترى يوم الاثنين المقبل 10 يونيو 2019

وشرح الجروان ان كوكب المشتري النير سيكون في موضع التقابل Opposition بالنسبة إلى الشمس أي أن الأرض بين الشمس و الكوكب، و بالتالي سيطلع من الجهة الشرقية مع غروب الشمس ويغيب في الجهة الغربية مع طلوع الشمس، ويظل فوق الأفق طيلة الليل .



ويكون في أقرب مسافة له إلى ‎الأرض أي على بعد يقارب 643 مليون كيلو متر وستكون المسافة بين الأرض والمشتري في هذا اليوم هي الأصغر في 2019.

وسيصبح ثالث ألمع كائن سماوي مشرق في سماء الليل بعد القمر والزهرة ، وسيكون وجهه المقابل للارض مضاء بالكامل من ضوء ‎الشمس .

وذكر ان يوم الاثنين سيكون افضل فرصة لرصد المشترى ومشاهدته وتصويره حيث سيكون اكثر اشراقاً ولمعاناً يصل لمعانه إلى - 2.6 mg.